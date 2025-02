E vicino al Comunale ’sboccerà’ una scultura

E nei prossimi mesi, accanto al teatro Comunale, ‘sboccerà’ una scultura dedicata proprio a Mirella. La novità è stata annunciata proprio ieri, alla vigilia del 90° compleanno del soprano a cui è co-intitolato il teatro. La scultura verrà donata dalla neo-associazione Mirella Freni, presieduta da Micaela Magiera, che ne ha affidato ideazione e disegno all’artista bolognese Simona Ragazzi, e sarà poi realizzata dalla Fonderia Venturi Arte. Sarà quindi cura del Comune installare l’opera a conclusione dell’iter autorizzatorio presso la Soprintendenza.

"Siamo felici di poter omaggiare Mirella Freni in questo modo – dichiara il sindaco Massimo Mezzetti –. La memoria del suo talento e della sua passione artistica proseguirà anche attraverso un’opera d’arte che solleciterà il suo ricordo o la sua conoscenza. Mirella aveva un legame strettissimo con Modena e ringrazio l’associazione a lei dedicata per il dono e per la collaborazione con il Comune". "Grazie a Micaela e all’associazione collocheremo un’opera che rappresenta un ulteriore segno di affetto e attenzione per una grande modenese che ha portato il nome di Modena nel mondo", aggiunge Andrea Borrtolamasi, assessore alla cultura che fa notare come a Modena questa (al di là della Bonissima) sarà la prima scultura dedicata a una donna. Ma come sarà quest’opera dedicata a Mirella? L’artista a cui è stata affidata ha già lavorato a omaggi a protagonisti della musica: con Antonello Santè Paladino ha realizzato per esempio la scultura per Lucio Dalla collocata in piazza Cavour a Bologna. "Ci siamo affidati a Simona Ragazzi proprio perché ne conosciamo il valore e la perizia, e lei sta ancora progettando l’opera", spiega Micaela Magiera. Da quanto si apprende, non si tratterà di un monumento, come avvenuto per Luciano Pavarotti, quanto di un’opera che, oltre alla figura fisica di Mirella, vorrà mettere in luce i suoi valori umani e artistici. "Il mio desiderio è che sia un’opera moderna, leggera, eleganza che possa ‘parlare’ della presenza della mamma", aggiunge Micaela. Secondo i programmi, la scultura potrebbe essere pronta entro l’anno: dovrà essere definita anche la sua collocazione, probabilmente su uno dei lati del teatro. Stefano Marchetti