E Zanca finisce nel mirino dei Dem

L’intervista dei giorni scorsi all’assessore Paolo Zanca è andata di traverso praticamente a tutto il Pd: assessori, consiglieri comunali della maggioranza, segretari di circolo. Le esternazioni davanti ai sindacati contro Giulio Guerzoni e la successiva intervista sono stati letti più come attacco ai Dem che come note di merito. Le diverse prese di posizione fra assessori – è il ragionamento che attraversa le chat del Partito democratico in questi giorni – si discutono in giunta, non sui giornali, ancora di più se si fa riferimento alle sovrapposizioni di deleghe fra i due assessori.

Al di là dei contenuti, le parole usate da Zanca riferite a Guerzoni sul diverso parere sul piano di rilancio e sulla sulla necessità di condividere in giunta le decisioni, vengono ritenute dal Pd pretestuose e non ortodosse rispetto alla regole, non scritte, del galateo della politica all’interno all’amministrazione e nel rapporto tra giunta e partito di maggioranza. "Servono solo a marcare una presunta diversità, a ottenere una maggiore visibilità personale", a Modena considerato un peccato mortale.

Tra i Dem si fa notare che "non è la prima volta che Zanca mette in difficoltà i colleghi di giunta senza condividere la linea". C’entra il fatto che l’uomo sia espressione di Azione, il partito di Carlo Calenda che flirta in diverse parti d’Italia con Fratelli d’Italia? La contestazione, per ora informale, sembra riguardare più il modo precipuo di agire di Zanca che la sintonia politica con Azione.

I rilievi contro Zanca da parte dei Dem sono indirettamente un richiamo anche al sindaco Mezzetti, visto che tra i due sembra esserci un’inossidabile sintonia? Chissà.

g.a.