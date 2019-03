Modena, 5 marzo 2019 - Ha percorso per oltre 20 chilometri contromano la E45, praticamente in tutto il tratto aretino della famigerata superstrada. Poi, subito dopo aver attraversato il confine con l’Umbria, è stato fermato in tempo dai carabinieri che avevano nel frattempo ricevuto numerose segnalazioni da automobilisti terrorizzati. Alla guida della Fiat Punto i militari hanno trovato un novantenne modenese quasi in stato confusionale. E’ la notte tra sabato e domenica; intorno all’una, fortunatamente, il traffico è molto limitato nella zona, considerando anche che – come è noto – dalla Toscana verso l’Emilia Romagna esiste al momento l’obbligo del solo transito ai mezzi ‘leggeri’ a causa dei lavori sul viadotto Puleto.

E comunque l’anziano, eludendo il controllo dei familiari, nel pomeriggio di sabato è partito Modena per dirigersi verso sud. Presumibilmente, dopo aver lasciato l’A14 uscendo da Cesena, è finito sulla E45 in direzione Roma. I carabinieri ipotizzano che lo scambio di carreggiata possa essere avvenuto nella zona di Pieve Santo Stefano, dove ci sono lavori in corso: il pensionato, dunque, ha percorso una ventina di chilometri col rischio concreto in qualsiasi momento di schiantarsi contro un altro mezzo in transito verso nord. All’altezza di San Giustino umbro, ricevuto l’allarme dagli automobilisti che pochi istanti prima avevano schivato la Punto condotta dal novantenne, due pattuglie si sono subito dirette sul posto riuscendo a fermare l’anziano che stava viaggiando verso Città di Castello.

I militari dopo averlo sanzionato di circa 1000 euro hanno provveduto anche al ritiro della patente e al sequestro del mezzo. Ma non solo. A tarda notte gli uomini dell’Arma hanno allertato il figlio dell’anziano che, ignaro di tutto, è stato costretto a raggiungere Città di Castello per riportare a casa il padre. Un caso simile si era verificato lo scorso mese di dicembre: protagonista un cinquantenne che era stato fermato dopo un inseguimento per una decina di chilometri, nel cuore della notte fra le uscite di San Giustino e Sansepolcro. Gli agenti del commissariato di polizia erano riusciti a bloccare l’uomo al volante di un camion di frutta mentre stava viaggiando in contromano lungo la E45. Il mezzo diretto a Cesena stava transitando nella corsia che porta a Perugia.