Ebi morto in Nigeria in un incidente, aveva 26 anni

Finale (Modena), 20 novembre 2023 – Saranno celebrati domani i funerali di Alessandro Collins Olawole Ebiesuwa, il 26enne residente a Finale molto conosciuto in paese, morto in un incidente stradale in Nigeria.

A occuparsi delle esequie della giovane vita spezzata sono le onoranze funebri Zena: il feretro partirà dall’ospedale di Cento, dove è stata allestita la camera ardente, alle 14.30 per giungere nella chiesa del Seminario alle 15 dove sarà celebrata la messa.

"Un ragazzo sempre disponibile e sorridente, una perdita immensa: quando viveva qui era attivo e partecipava a tante iniziative organizzate in paese", è il ricordo di Francesco Luppi, titolare assieme alla moglie del Vanilla Caffè di corso Matteotti dove Ebi, tutti lo chiamavano così, lavorava al bancone oppure prendeva le ordinazioni ai tavoli.

“Praticamente lavorava con noi da tre anni, era molto bravo, con i clienti ci sapeva fare. Si dava da fare per pagarsi gli studi". Al locale tra l’altro hanno fatto la raccolta fondi per riportare la salma del 26enne a Finale: dopo le esequie di martedì sarà seppellito infatti nel locale cimitero.

Il giorno dell’incidente il Vanilla ha annunciato sui social che avrebbero chiuso una sera per lutto. Sotto il post sono stati tanti i commenti e i messaggi di cordoglio di chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene.

Ebi , che avrebbe compiuto 27 anni a gennaio, è morto in un incidente a Lagos, la città più popolosa della Nigeria dove si era trasferito a maggio per un svolgere un anno di servizio civile in vista della ricerca di un’occupazione.

La dinamica dello schianto è in corso di accertamento. Il ragazzo aveva tante ambizioni, voleva mettersi al servizio del suo Paese e a marzo scorso si era laureato in Giurisprudenza all’Università di Modena laureandosi con volti alti. Faceva parte tra l’altro del National Youth Service Corps, un programma del governo nigeriano per lo sviluppo nazionale dedicato a chi ha terminato gli studi e intende dare un contributo alla crescita del proprio Paese.

I genitori di Ebi sono nigeriani, a Finale è cresciuto con l’aiuto degli zii d’adozione Carla e Sergio. Lascia il papà Christopher, che aveva comunicato su Facebook la morte del figlio (’Dio dammi la forza’), la mamma Aderonke, i fratelli Giulio, Jonathan e Federico. Saranno in tanti a partecipare all’ultimo saluto, il paese non lo ha dimenticato.

