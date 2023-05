Eccellenza Chirurgia della mano Gravissime lesioni: curati due bimbi

di Paolo Tomassone

Un gioco pericoloso o forse una disattenzione. In un attimo, pochissimi secondi, due bambini di dieci e undici anni hanno rischiato di perdere per sempre una mano, quasi tranciata all’altezza del polso da una piccola sega circolare per il bricolage nel primo caso e da un vetro nel secondo. Solo l’intervento tempestivo dei sanitari e un’équipe specializzata nella microchirurgia della mano che opera al Policlinico di Modena hanno consentito ai due ragazzi di superare l’emergenza e di riacquistare – dopo un inevitabile periodo di fisioterapia – l’utilizzo dell’arto compromesso. Gli incidenti sono avvenuti a cinquecento chilometri di distanza, tra il 25 e il 28 aprile. Il primo in un piccolo paese della Val Venosta, a un’ora e mezza dall’ospedale di Bolzano dove il piccolo paziente di dieci anni ha ricevuto i primi soccorsi prima di essere trasferito a bordo dell’elisoccorso a Modena per poi subire una delicata operazione. Il secondo incidente se l’è procurato una bimba di dieci anni mentre era nella sua casa nella Repubblica di San Marino: accompagnata d’urgenza in pronto soccorso, vista la delicatezza della situazione i medici hanno pensato di chiedere aiuto ai colleghi modenesi che l’hanno presa in carico e operata. A raccontare i due episodi che hanno coinvolto l’Azienda ospedaliero-universitaria è Roberto Adani, che dirige il centro specializzato di Chirurgia della mano e microchirurgia, dove vengono curati pazienti da tutta la regione. "Siamo il centro di riferimento dell’Emilia-Romagna per questo tipo di interventi, con un bacino di pazienti di cinque milioni, che spesso va oltre i confini regionali – spiega il direttore Adani –. Garantiamo una copertura costante, giorno e notte, tutto l’anno. I professionisti del mio gruppo si aiutano l’uno con l’altro, sempre reperibili anche quando non sono in turno. Questo è un esempio perfetto di cosa voglia dire ‘lavoro di squadra’". In sala operatoria, attorno al letto dei giovanissimi pazienti, hanno lavorato in tutti e due i casi per circa sette ore, tre chirurghi, uno strumentista, un infermiere e due anestesisti. "Quando la sera del 25 aprile siamo stati allertati dall’ospedale di Bolzano ci siamo immediatamente attivati – spiega Francesca Frignani, anestesista del reparto diretto da Elisabetta Bertellini –. Il bambino è arrivato sveglio, molto traumatizzato, insanguinato, non riusciva più a muovere la mano. Non parlava l’italiano. Abbiamo cercato di tranquillizzarlo, parlando con la mamma che traduceva per lui quello che noi dicevamo. Più tempo passava e si rischiava di perdere tutta la mano". L’intervento, sotto anestesia totale, è durato circa sette ore, necessarie per la sutura di tutti i tendini flessori, la riparazione dei nervi e delle arterie lesionate. "Un paio di giorni dopo l’operazione – prosegue l’anestesista – il bimbo ha ricominciato a muovere la mano; dovrà fare la riabilitazione ma ha ottime probabilità di riutilizzarla come prima". A provocare la ferita al polso alla bambina di undici anni è stata una caduta in casa e l’urto contro un pezzo di vetro. Lesioni molto gravi ai tendini e all’arteria che hanno portato a un’importante ischemia della mano. "La ragazzina è arrivata da San Marino addormentata e già intubata – ricorda l’anestesista Francesco Mosca –. Alla situazione emergenziale si aggiungeva un’importante componente emotiva da parte della famiglia, che siamo riusciti a gestire passo dopo passo, mantenendo un contatto diretto con tutti i colleghi dello staff intervenuti durante la notte". La ragazzina è stata dimessa nei giorni scorsi ed è in buone condizioni di salute. Gli interventi come quelli eseguiti sui due bambini del Trentino e di San Marino "sono frutto di una lunga tradizione della struttura del Policlinico di Modena che ha saputo aggiornarsi anno dopo anno" come ricorda il direttore generale Claudio Vagnini.