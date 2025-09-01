Eccellenza, pari senza reti nel derby tra Terre e Cdr Mutina

TERRE DI CASTELLI

0

CDR

0

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Zironi, Hajbi, Bruno, Dembacaj, Palmiero, Giordano (87’ Vezzani), Nait (62’ Caniparoli), Guidone (85’ Masoch), Mata (85’ Tzevtkov), Esposito (74’ Karapici). A disp. Venturelli, Barbetta, Gigli, Ceccarelli. All. Fontana

ATLETIC CDR MUTINA: Auregli, Vacondio, Boilini (87’ Ognibene), Caselli A., Serra, Ricaldone, Cuoghi (63’ Gollini), Caselli M., Fantastico, Cremaschi (74’ Hoxha), Panzanato. A disp. Schena, Lazzaretti, Gargano, Canosa, Bellucci, Teggi. All. Paganelli

Arbitro: Cavalazzi di Lugo

Note: ammoniti Vacondio e Nait

Poche occasioni e uno 0-0 sostanzialmente giusto colorano il debutto in campionato di Terre di Castelli e Cdr Mutina, che a Marano danno vita a un derby intenso ma senza grandi sussulti, coi due portieri Gibertini e Auregli che non devono fare grandi interventi. In casa oronero Fontana recupera Guidone, acciaccato, che va in campo dal 1’ nel tridente con Mata ed Esposito, in casa Cdr invece il terzetto offensivo è guidato dal debuttante (in Eccellenza) Fantastico, con Cremaschi e Panzanato. Prima fase della gara in cui il Terre tiene di più la palla. Al 16’ scambio prolungato al limite tra Mata, Nait e Giordano, quest’ultimo arriva alla conclusione da dentro l’area che viene deviata e diventa facile preda di Auregli. Ripartenza della Cdr al 20’ con Fantastico che si accentra ma manda alto. Al 38’ su angolo di Mata arriva il tiro al volo di Esposito fuori, poi al 45’ ci prova di testa Dembacaj che manda fuori dallo specchio. Nella ripresa al 59’ azione dalla sinistra col cross di Hajbi, sulla respinta della difesa orange è Giordano a calciare, ma il suo tiro è deviato in angolo.

Al 70’ Caniparoli per Guidone, scarico per Mata che calcia da fuori area, Auregli para sicuro. Ancora Caniparoli, entrato per Nait, manda alto. Nel finale discesa di Caniparoli, palla al centro per Tzevtkov che al volo colpisce fuori di poco.