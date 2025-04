Eccellenza riconosciuta. E la prof Cucchiara accoglie i Reali inglesi

C’è anche la professoressa Rita Cucchiara di Unimore, direttrice del Centro di ricerca interdipartimentale Artificial Intelligence Reseach and Innovation-AIRI, che fa parte della Rete alta tecnologia dell’Emilia-Romagna, tra i vip che accoglieranno oggi a Ravenna in piazza del Popolo i Reali inglesi ed il Presidente Sergio Mattarella.

Professoressa, sorpresa di questo invito?

"Sono stata stupita e profondamente onorata di partecipare a questo incontro tra Regno Unito ed Emilia-Romagna. Il mio invito arriva direttamente dalla Ambasciata inglese che ringrazio molto. E credo mi sia stato esteso quale riconoscimento del contributo che, dal 2020 ad oggi, ho fornito per lo sviluppo delle relazioni scientifiche tra Italia e Gran Bretagna attraverso le due ambasciate".

Come è nata questa collaborazione con il Regno Unito?

"Nel 2020, poco prima dello scoppio della pandemia, sono stata invitata la prima volta alla nostra Ambasciata a Londra, come direttore del laboratorio nazionale sull’Intelligenza artificiale AIIS del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) a presentare le attività che si stavano pianificando in Italia. Da allora abbiamo iniziato una collaborazione bilaterale fruttuosa, assieme all’Alan Turing Institute, il centro nazionale britannico sull’AI, per attività congiunte di interscambio e di promozione in ambito di AI, di sicurezza dell’AI e, soprattutto, di Robotica".

Poi, la collaborazione e la sua presenza nel Regno Unito sono proseguite?

"Nella mia ultima visita presso l’Ambasciata italiana a Londra nel 2023, assieme anche a una dirigente del ministero dell’Università, ho contribuito a definire un programma cofinanziato dall’Italia (attraverso il Pnrr Fair) e dal British Council per lo scambio di ricercatori nei due paesi, programma che si è svolto con successo nel 2023 e 2024. In quell’occasione, ho anche avuto l’onore di presentare la Ricerca di Unimore su modelli di AI sicuri e sostenibili, contro la proliferazione di modelli AI capaci di rispondere a domande tossiche, violente o inappropriate presso l’Ambasciata italiana a Londra".

Quale significato attribuisce all’invito?

"È un’opportunità. Coincide con un periodo intenso dopo la decisione di candidarmi a rettore Unimore, ma penso rifletta la mia idea di università: aperta al mondo, con alta reputazione internazionale e, nel contempo, salda nei contatti con il nostro territorio. L’obiettivo è che sempre più giovani abbiano l’opportunità di svolgere ricerca di base e applicata e di intrattenere relazioni culturali e scientifiche fondamentali nella loro formazione e di impatto per la società, confrontandosi con studiosi e ricercatori delle migliori università".