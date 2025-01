Eccellenze e agricoltura. Nasce il ’Cuoco contadino’

"Non solo cuochi, ma autentici ambasciatori della cucina contadina e delle tradizione agricole legate al territorio". Con queste parole Andrea Degli Esposti, presidente di Terranostra Emilia Romagna, l’associazione degli agriturismi voluta da Coldiretti, saluta l’inizio del corso di primo livello rivolto a titolari e familiari di aziende agrituristiche associate per la qualifica di Cuoco Contadino.

Il percorso formativo prevede oltre 50 ore con due moduli in presenza da tre giornate ciascuno e ulteriori approfondimenti in formato webinar. Dopo la prima giornata le altre due della prima tranche si svolgeranno presso il Mercato Campagna Amica della Ghirlandina a Modena, per poi proseguire con il secondo modulo all’Agriturismo il Biancospino di Ravarino a partire dal 3 febbraio. "Il Cuoco Contadino – sottolinea il direttore di Coldiretti regionale, Marco Allaria Olivieri – è un vero testimone dell’autenticità dell’agriturismo italiano, che si distingue per il profondo legame con l’attività agricola e l’impegno nella valorizzazione dei prodotti locali".

Il corso, infatti, pone particolare enfasi sull’utilizzo di materie prime italiane a km zero, sul rispetto della stagionalità e sulla riscoperta della cucina tradizionale agricola. Il programma affronta temi cruciali dalla corretta compilazione dei menù alla gestione degli allergeni, dalla valorizzazione dei prodotti del territorio alle tecniche di pricing. Particolare attenzione viene dedicata alla cucina antispreco e alla riscoperta delle ricette della tradizione contadina".

"Siamo felici di ospitare a Modena il corso di formazione per Cuoco contadino – ha detto il presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari – Con ben 44 prodotti a denominazione di origine, la nostra regione vanta una tradizione agroalimentare famosa in tutto il mondo: basta citare l’Aceto Balsamico Tradizionale o il Parmigiano Reggiano, per fare gli esempi più famosi, ma esiste anche una cultura enogastronomica meno appariscente ma profondamente radicata nelle campagne che i nostri cuochi contadini sapranno riscoprire e valorizzare per portarla sulle tavole dei nostri agriturismi".

"Il Mercato Campagna Amica della Ghirlandina è in pieno centro per essere il segno visibile di uno dei fondamenti della nostra azione sindacale: l’alleanza tra città e campagna, tra agricoltori e consumatori" ha aggiunto il direttore di Coldiretti Modena, Marco Zanni.