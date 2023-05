Eccellenze e stili di vita, ecco il progetto slow food

Conoscere le eccellenze protette del territorio, sensibilizzare su corretti stili di vita con un’alimentazione sana, promuovere l’attività motoria continuativa come strumento di benessere. Ruota intorno a questi tre messaggi il progetto ‘Sani Stili di vita nell’adolescenza’, finanziato attraverso un bando rivolto alle scuole dall’Ausl sulla promozione della salute all’interno delle iniziative previste dal Piano Regionale della Prevenzione, realizzato dagli studenti dell’Istituto ‘G.Marconi’ di Pavullo in collaborazione con Slow Food – Condotta Terre del Frignano, il Distretto Sanitario di Pavullo e il Centro Sportivo Italiano Comitato di Modena. Il progetto ha permesso, tra le altre cose, di realizzare un sondaggio su oltre 200 ragazzi, che ha esplorato le abitudini sportive e alimentari dei giovani pavullesi.

Obiettivo generale del programma di incontri organizzati nelle scorse settimane è stato stimolare nei ragazzi la consapevolezza dell’impatto che dieta e stile di vita hanno sull’ambiente e sul pianeta Terra. E’ stato avviato un percorso formativo con 6 lezioni di nuoto per ciascun ragazzo e durante gli incontri sono stati affrontati temi come lo spreco alimentare, il valore del Parmigiano Reggiano e delle sue modalità di produzione, il ruolo dell’Aceto Balsamio nella storia, l’importanza dei Grani Antichi e del rispetto della terra, le storie e a trasformazione dell’economia rurale in montagna e il ‘mangiare lento’ come approccio salutare alla vita.

Il progetto ha previsto anche la somministrazione di un questionario a 207 studenti tra i 16 e i 19 anni. Dai risultati è emerso che per arrivare a scuola il 25% lo fa a piedi o in bici (0,5%). Il 36% arriva in auto mentre circa il 52% in buscorriera. Circa un terzo dei ragazzi ci mette tra i 30 minuti e un’ora per raggiungere scuola. Un terzo tra i 10 e i 30 minuti. I due terzi dei ragazzi intervistati praticano sport in maniera regolare: grande protagonista il calcio con il 40%, ma anche attività di palestra per il 35%. A seguire, tra le attività sportive preferite, nuoto (4%), basket (8%) e pallavolo (3%). L’80% di chi pratica sport regolarmente si allena tra le 2 e le 4 volte la settimana con una media di due ore per sessione. Significativi anche i risultati sul fronte alimentazione: circa il 17% degli studenti non hanno mangiato né frutta né verdura il giorno precedente all’intervista, mentre il 40% circa hanno mangiato un solo frutto o una sola porzione di verdura, il 20% due porzioni di frutta e due di verdura. Per quanto riguarda la colazione: circa il 50% non la fa mai o non sempre.