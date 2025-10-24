Eccellenze femminili sul podio . A Rita Cucchiara e Micaela Magiera il prestigioso premio Profilo Donna

Saranno Rita Cucchiara, futura Rettrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e Micaela Magiera, presidente dell’Associazione Mirella Freni Ets, a rappresentare l’eccellenza femminile modenese alla XXXV edizione del Premio Internazionale Profilo Donna, in programma stasera dalle 18.30 al Bper Forum Monzani. Un appuntamento prestigioso, che da 35 anni dà voce alle storie di donne capaci di lasciare un segno nella cultura, nella scienza, nell’imprenditoria, nello spettacolo, nella politica e nell’impegno sociale.

Intitolata quest’anno ’Per Aspera ad Astra’, l’edizione 2025 celebra un doppio traguardo: i 35 anni di attività del Premio e la 100ª copertina del Profilo Donna Magazine. Nata nel 1990 da un’idea di Cristina Bicciocchi, giornalista, presidente di Profilo Donna e dell’associazione Donne del 2000 Aps, l’iniziativa ha premiato finora oltre 450 figure professionali, ricevendo importanti riconoscimenti istituzionali tra i quali il Premio Internazionale Evento Donna conferito a Cristina Bicciocchi lo scorso settembre in Campidoglio a Roma con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Oltre alle due rappresentanti modenesi, riceveranno il riconoscimento altre cinque figure femminili di rilievo internazionale: Maria Paola Azzario, Irene Boni, Nicoletta Gandolfi, Alessandra Paola Ghisleri e Valerie Von Bredow. L’intera giornata sarà dedicata alla promozione del sapere e dell’arte declinati al femminile. Questa mattina, dalle 9.15 alle 13.15, il Castello di Formigine ospiterà il seminario "Innovazione, riqualificazione e mecenatismo", organizzato in collaborazione con il Comune di Formigine, l’Ordine degli Architetti e l’Ordine dei Giornalisti.

Tra gli interventi previsti, una Lectio Magistralis di Cristina Rossello e contributi sul futuro della cultura, della comunicazione e della riqualificazione urbana.

Tante le iniziative nella serata delle premiazioni, condotta da Cristina Bicciocchi insieme a Marco Senise: testimonianze, momenti musicali, video e premiazioni, tra cui quella di una giovane "pupil" del progetto "Donne e Futuro", selezionata da Lara Gilmore, presidente di Food for Soul. In programma anche la mostra fotografica "Celebrities" di Francesca Pradella, l’esposizione artistica delle protagoniste di "Artisticamente 2025", e la presentazione del calendario solidale "Pelosi d’autore" di Massimo Mantovani.

Gli abiti delle premiate saranno curati dalla stilista Manuela Lazzati; i premi sono opere originali dell’artista Maria Cristina Neviani.

L’edizione 2025 del Premio Internazionale Profilo Donna si svolge con il patrocinio di: Comune di Modena, Provincia di Modena, Regione Emilia-Romagna, Confindustria Emilia, Comitato pari opportunità del Cup, Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Modena e Università della Terza Età e in collaborazione con il Comune di Formigine, Consolato di Norvegia, Club Unesco di Modena, Salotto Culturale Modena, Iwa Modena e Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano e sostenuta da Bper Banca, Tetra Pak, Gruppo Cremonini, Concessionaria Tridente Maserati, Vania Franceschelli, Insight e Dreamet.

Laura Corallo