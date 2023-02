Eccesso di velocità, 1400 multe

Oltre tremila controlli stradali per 2685 sanzioni notificate. Questi i dati più significativi che raccontano il 2022 della Polizia Locale di Fiorano Modenese, impegnata soprattutto a ’frenare’ automobilisti troppo frettolosi. Più della metà delle contravvenzioni elevate (1402) riguarda infatti il superamento dei limiti di velocità, ma quello che non sfugge è come tutti i dati siano in crescita rispetto al 2021, quando le sanzioni furono in tutto 1957: oltre alle contravvenzioni per eccesso di velocità, crescono (+25) i casi di sequestro per mancanza di assicurazione che sono stati 73 ed i verbali, 639, 441 in più che nel 2021, per mancata revisione. Vanno aggiunte 12 sanzioni per guida senza patente e 40 multe per guida con utilizzo del cellulare.

Centoquarantuno (erano 138 un anno fa) gli incidenti stradali, 64 dei quali con feriti, ma il codice della strada non è l’unico ambito di attività della Polizia Locale fioranese, che ha pizzicato anche 46 ‘furbetti’ cui è stato contestato l’abbandono indebito di rifiuti, ha effettuato 31 controlli in materia edilizia ed eseguito 6 ordinanze per TSOASO rivolte a cittadini che necessitavano di cure tempestive.

Ulteriori attività sono state svolte per dare corso ad accertamenti anagrafici (953) o ordinanze di modifiche viarie (196) oltre che per controlli ai mercati di Fiorano e Spezzano (104) e in ambito scolastico; sia all’esterno degli edifici, per assistere gli studenti all’entrata e uscita, che all’interno, dove gli incontri di educazione stradale (48 ore) hanno coinvolto 350 alunni.