Eccidio alle Fonderie Riunite, commemorazione alla Crocetta

Una commemorazione silenziosa nell’area delle ex Fonderie Riunite in zona Crocetta per ricordare Angelo Appiani, Renzo Bersani, Arturo Chiappelli, Ennio Garagnani, Arturo Malagoli e Roberto Rovatti. È così che Modena, oggi alle 9.30, renderà omaggio ai sei operai che 75 anni fa persero la vita sotto il fuoco della polizia, in occasione di uno sciopero organizzato per difendere il diritto al lavoro e la dignità. Durante la cerimonia, i segretari di Cgil, Cisl e Uil – Daniele Dieci, Rosamaria Papaleo e Roberto Rinaldi – deporranno una corona di alloro presso il cippo ai Caduti Ex Fonderie, alla presenza del sindaco Mezzetti. Le celebrazioni per il 75° anniversario dell’eccidio si sono aperte nella serata dell’8 gennaio con la proiezione, sulla facciata del Palazzo dei Musei, del docufilm ’I fatti di Modena’ di Carlo Lizzani.