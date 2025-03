Eccidio di Navicello, il ricordo: "Morirono per la libertà"

"In questo periodo di conflitti, ricordare il passato per non ripeterne gli errori". È questo il messaggio della sindaca Tiziana Baccolini all’apertura della commemorazione per l’80° anniversario dell’eccidio nazifascista di Navicello, dieci persone barbaramente uccise a colpi di fucile. Giovani, giovanissimi e padri di famiglia ’colpevoli’ di aver sostenuto senza incertezze, la lotta di Resistenza ribellandosi all’oppressione nazifascista. "I Martiri di Navicello che oggi commemoriamo – ha ribadito Baccolini – guardavano a un futuro diverso, mettendo a rischio la loro vita, quello stesso futuro che noi oggi abbiamo il dovere di preservare e garantire ai nostri giovani". Per questo, la sindaca Baccolini, cambiando la scaletta cerimoniale, ha poi passato la parola a Carlotta Fioralba, presidentessa del Consiglio dei Ragazzi della scuola Media Dante Alighieri di Nonantola, per sottolineare l’importanza dei giovani e dei giovanissimi di oggi "che dovranno raccogliere il testimone per costruire un futuro migliore". Dopo l’intervento della studentessa che ha rimarcato "il dovere di non dimenticare chi è morto per la libertà e i diritti costituzionali" ha concluso la cerimonia Alves Monari dell’Anpi provinciale di Modena. Deposta una corona d’alloro.

Tra i presenti, familiari delle vittime, un assessore del Comune di Modena in rappresentanza del sindaco Mezzetti, il presidente del Consiglio comunale di Modena Antonio Carpentieri, la sindaca di Bomporto Tania Meschiari, la sindaca di Ravarino Maurizia Rebecchi e la presidente del Consiglio comunale di Castelfranco Emilia Rita Barbieri. Gian Luigi Casalgrandi