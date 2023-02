Ecco chi ha il coraggio di scegliere "Il tempo fugge via, agire subito"

C’è chi vuole cambiare città e chi sceglie di resistere, chi fa la cosa giusta e chi quella che può: ’Una volta sola’ (Mondadori) è la nuova raccolta di storie di "chi ha avuto il coraggio di scegliere", scritta dal giornalista Mario Calabresi. Che spiega: "Il tempo non è infinito e bisogna agire subito". Calabresi presenta il libro oggi al Bper Banca Forum Monzani alle 17.30. L’incontro è a ingresso libero con prenotazione consigliata sul sito www.forumguidomonzani.it. L’appuntamento è visibile anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani

Il giornalista ha raccolto una decina di storie che raccontano scelte radicali e ’piccolissime’, che però cambiano i destini: si inizia con Rachele, una donna malata di tumore che decide di registrare dei vocali (poi trascritti in un libro da Calabresi) per consegnare ai figli che non vedrà crescere una sorta di vademecum per l’esistenza. E poi l’uomo con il Covid che sopravvive con la moglie in ospedale quando li mettono in letti vicini; la donna vittima di violenza domestica e della Camorra che sceglie di salvarsi; gli argentini che cambiano continente; i destini opposti di due fratelli; l’impegno di Sami Modiano; come sarebbe cambiata la vita di Pietro Nava se non avesse descritto gli assassini del giudice Livatino; un professore d’arte che insegna come si "morde la vita". "Bisogna essere fedeli a se stessi, fare scelte coraggiose e appassionate regalandosi, ogni giorno, la possibilità di scegliere, anche quando sembra impossibile".