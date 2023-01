Ecco Ciclobox, deposito a servizio del centro

E’ ufficialmente operativo ‘Ciclobox’, il servizio di parcheggio custodito per biciclette all’ingresso dei giardini a fianco del Teatro comunale e che nei giorni di mercato, giovedì e sabato, sarà gestito dai giovani coinvolti in progetti di autonomia e vita indipendente. Ieri mattina, alla presenza dei rappresentati delle associazioni coinvolte (Il Tesoro Nascosto, Adifa, Porta ApertaRecuperandia, Fiab in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Unione Terre d’Argine), dell’assessore alle Politiche sociali Tamara Calzolari e di tanti ragazzi, i veri protagonisti, e dei volontari, l’iniziativa è stata presentata alla cittadinanza che rientra nel progetto ‘Ognuno vale’ che ha come capofila l’associazione Il Tesoro Nascosto.

"L’iniziativa – afferma Claudio Notardonato, presidente del Tesoro Nascosto – vuole creare occasioni di relazione per i ragazzi e confermate la loro capacità di avere un’utilità sociale, un ruolo. Spesso sono in casa, in un centro: in questo modo potranno percepire l’utilità del loro compito e un riconoscimento sociale a conferma che non sono totalmente ‘inutili’ in questo mondo. Un servizio gratuito: non chiediamo firme, né soldi, ma solo una parola, un ciao, un arrivederci, un momento di socializzazione, che è la cosa più gratuita e di utilità reciproca perché quando ci si avvicina a queste persone ‘diverse’, si trova una umanità ‘diversa’, ma in meglio".

Il servizio di custodia sarà attivo nelle mattine di giovedì e sabato grazie alla presenza dei volontari dell’associazione Il Tesoro Nascosto; le altre associazioni coinvolte nel progetto contribuiranno con l’apporto di specifiche attività come Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bici) e Recuparandia che organizzeranno attività di Ciclofficina (dove ciascuno potrà fare operazioni di messa a punto sulla propria bici) o con la fornitura di materiali per rendere accogliente il parcheggio Ciclobox. Il Progetto era stato presentato in risposta ad un bando regionale, ma, collocato al terzo posto in graduatoria non aveva ottenuto il finanziamento richiesto. Per questo motivo, considerato il valore dell’iniziativa, i Servizi Sociali dell’Unione Terre d’Argine hanno deciso di finanziarlo per l’importo di 10mila pari a quello richiesto alla Regione. Inoltre I promotori ringraziano la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e la Fondazione Progetto per la Vita di Carpi per il sostegno al Progetto. "Questo deposito ha per noi ha una doppia valenza – prosegue l’assessore Calzolari -. Dare un servizio alla città, favorendo la mobilità sostenibile ed inclusiva perché chi viene lascia qui la bicicletta sa di lasciarla in un posto sicuro e magari è più invogliato a lasciare a casa la macchina. E, soprattutto, il fatto che gli utenti e i ragazzi con disabilità possano trovare un momento di interscambio e di socialità".

Maria Silvia Cabri