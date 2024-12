"Ecco come il jazz può incontrare Bach e la musica barocca"

Sax e Bach fanno quasi rima... E in effetti si intitola "Bax, cronaca di un percorso virtuoso" il nuovo incontro del ciclo "I linguaggi delle arti", promosso dal Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie". Oggi alle 18, nella sede di via Ganaceto 40/c, Giovanni Contri e Marco Ferri dell’ensemble di sassofoni Saxofollia raccontano il processo creativo che li ha portati a entrare nel mondo di Bach. L’improvvisazione jazzistica e quella della musica barocca condividono una profonda affinità. Nel jazz l’improvvisazione permette ai musicisti di esplorare le armonie e reinterpretare temi, una pratica simile all’uso del basso continuo nel barocco: in entrambi i casi si richiede solida conoscenza delle strutture musicali e capacità di esprimere emozioni.

