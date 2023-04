Ecco come ti rubano la bicicletta: a lezione di metodi anti furto a Modena

Modena, 24 aprile 2023 – Si è tenuto ieri il primo appuntamento con l’asta di biciclette recuperate in collaborazione con la Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento, sotto le tribune del parco Novi Sad. Ventinove biciclette provenienti dall’ufficio oggetti smarriti del Comune di cui è scaduto il periodo di giacenza senza che nessuno le reclamasse. "Per questo motivo – ha spiegato il referente Riccardo Tavernari - sono diventate automaticamente proprietà del Comune, il quale, anziché buttarle via, da una decina di anni si rivolge ai volontari della nostra associazione per ripararle e poi metterle all’asta. Con l’obiettivo di rimetterle in circolazione e raccogliere fondi per beneficenza o per attività a sostegno della mobilità ciclistica".

Un’asta che ha riscosso grande successo, con persone determinate a portare a casa una bici, disposte a pagarla anche più di 80 euro. A dimostrazione del fatto che la bici a Modena è ancora un must e, nonostante i furti siano all’ordine del giorno, resta un mezzo molto amato. L’asta di ieri, organizzata in collaborazione con Musa (multicentro ambiente e salute di Modena), è stata la prima di tre aste, ne seguiranno altre due il 28 maggio e il 10 settembre in piazza Roma.

"Le prossime edizioni ci saranno ancora più bici, - ha raccontato Alberto Turci del Musa - tutte provenienti dall’ufficio oggetti rinvenuti. Oltre all’asta, c’è la Lentissima, una gara dove vince chi arriva ultimo. I concorrenti partono e devono pedalare il più piano possibile e l’ultimo che arriva vince". Di fianco all’asta era presente anche il banchetto informativo ‘Come ti rubo la bici’, a disposizione dei cittadini per mostrare i principali metodi di effrazione e suggerire le migliori tipologie di lucchetti da usare.

"In questi anni di attività - ha aggiunto Tavernari - ci siamo accorti che la gente non sa come legare la bici in modo efficiente, ad esempio continua a comprare lucchetti a filo che si riescono a rompere senza neanche una tenaglia, perché basta un palo o un cavalletto rotto preso da un’altra bici per spezzarli. Quindi abbiamo iniziato a raccogliere i lucchetti rotti trovati in strada per usarli come esempio e far comprendere quanto siano scarsi".

Il lucchetto migliore "è quello ad arco rigido di qualità, che costa sui 40-50 euro e garantiscono una buona durata della bicicletta". Per una maggiore sicurezza, il consiglio è quello di legare doppiamente la bici, con un lucchetto ad arco rigido e uno a filo, oltre a legarla sempre a una rastrelliera o un palo. In vista della stagione estiva, vi era poi l’Info point Zanzara tigre, gestito dagli educatori di Ecosapiens, che distribuiva kit larvicidi contro le zanzare. La Ciclofficina Popolare "Rimessa in Movimento" è un’associazione che dal 2011 si occupa di sostenere la mobilità ciclistica attraverso la condivisione del sapere meccanico. Ha sede nell’ex-deposito bici del Parco Novi Sad, presso cui i soci possono recarsi durante le aperture settimanali per riparare la propria bici con l’aiuto dei soci più esperti. Alla Ciclofficina Popolare si può usufruire inoltre degli attrezzi condivisi e dei ricambi usati, recuperati dalle donazioni di bici altrimenti destinate alla discarica.