Ecco gli uffici aperti anche ad agosto

Gli uffici e i servizi del Comune di Fiorano sono aperti al pubblico, con orario estivo, tutto il mese di agosto, tranne nelle giornate del 14 e 15 agosto. Lunedì 14 agosto sarà garantita la reperibilità telefonica (329 3191683) e tramite mail per la concessione di loculi e funerali dalle ore 8.30 alle 12.30, mentre per le denunce di morte e relative autorizzazioni l’Ufficio di stato civile sarà reperibile in Municipio dalle ore 8.30 alle 12.30, suonando il videocitofono o chiamando il 334 3477589. Chiusa solo il 14 e il 15 agosto la biblioteca comunale Paolo Monelli, la ludoteca ’Il Barone Rosso’ resta invece chiusa fino al 3 settembre mentre Casa Corsini, col FabLab Junior e la fonoteca, si fermano dal 12 al 27 agosto compresi.

Già chiusi gli sportelli Stranieri e Federconsumatori, restano invece aperti il castello di Spezzano e il Museo della Ceramica.