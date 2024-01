Ecco i nuovi alberi dopo gli abbattimenti

Se ne discusse molto quando vennero abbattuti perché ‘a rischio schianto’, degli alberi del Parco Ducale, giusto dare conto, oggi, della circostanza che li vede ‘riapparire’, anche se, inevitabilmente, ancora molto più piccoli rispetto a quelli abbattuti. Le polemiche, nei mesi scorsi, non sono mancate, con le associazioni ambientaliste sulle barricate e, sulle stesse barricate, la Giunta che addusse problemi di stabilità alle alberature tali da ‘obbligare’ all’abbattimento in nome della ‘pubblica incolumità’.

Per ogni esemplare abbattuto, si disse, ne sarà piantumato un altro, ed a questo, in effetti, si è dato concretamente seguito nei giorni scorsi, con macchine e addetti all’opera a ripristinare il ‘colpo’ d’occhio di quello che i sassolesi conoscono come il ‘cannocchiale’, ovvero il tracciato principale dello storico parco, quello che si affaccia dal Palazzo verso le prime colline che circondano la città. Sono infatti cominciate, e di fatto sono sostanzialmente ultimate, le operazioni di messa a dimora di nuovi esemplari lungo i filari alberati del parco, "a reintegro – fa sapere l’amministrazione Comunale – degli esemplari abbattuti negli scorsi mesi perché fortemente compromessi".

Le nuove piantumazioni, poste in essere da parte di una ditta specializzata, riguardano complessivamente 90 esemplari arborei per un intervento che permetterà di ricostruire i filari alberati posti all’interno del parco, già sottoposti ad interventi di abbattimento a seguito degli esiti emersi dai controlli svolti dal 2020 ad oggi. "Tutte le alberature – aggiunge l’amministrazione comunale – saranno servite da idoneo impianto di irrigazione collegato ai pozzi esistenti del parco Ducale, permettendo così una riduzione dei consumi e il rispetto dei principi DNSH (Do No Significant Harm), che rappresentano il pilastro centrale dei bandi PNRR’. Con i cui fondi, come noto, sono in essere sia il restyling del parco che della facciata sud del ‘Palazzo".

L’irrigazione ‘personalizzata’ dovrebbe dar modo agli alberi di raggiungere, in tempi ragionevoli, una dimensione degna di nota, ma i lavori al Parco Ducale vanno oltre il ‘cannocchiale’. Sempre all’interno del parco Ducale, infatti, scrive l’Amministrazione, ‘sono stati recentemente posti a dimora 192 arbusti a margine del confine longitudinale dell’area verde, a proseguimento della fascia arbustiva già presente in prossimità della scuola primaria di secondo grado Cavedoni, che andrà a completare la mediazione vegetale e visiva tra il parco e le aree circostanti’.

Stefano Fogliani