Ecco il Bper’s Park Il centro direzionale si riqualifica e diventa un ’campus’

di Paolo Tomassone

Un gruppo che è cresciuto tanto in pochissimo tempo, con 18 fusioni in un anno e mezzo che hanno portato a un incremento dei dipendenti, circa 21mila, che lavorano in 1.700 sportelli presenti in praticamente tutte le province italiane. Ma le radici di Bper Banca sono qui in Emilia-Romagna da dove parte un percorso di rinnovo delle proprie sedi con uno sguardo rivolto al futuro. Un futuro che è stato delineato ieri a Modena dove nell’arco di tre anni verra completamente riqualificato il centro direzionale.

"Quando si cresce, come nel nostro caso, il rischio è quello di perdere i valori e la vicinanza delle persone - spiega la presidente di Bper Banca, Flavia Mazzarella - ognuno ha i suoi obiettivi e degli obiettivi da raggiungere. Invece questo progetto vuole cercare di mettere le persone vicine e tentare di non far perdere loro l’abitudine di lavorare insieme perché è così che si cresce tutti insieme". La prima tappa di questo percorso parte dal centro direzionale di Modena, di via Aristotele, che nell’arco di tre anni verrà trasformato nel Bper’s Park, un campus che diventerà un punto di riferimento per il futuro della banca e per la città. "Avere una banca sul territorio – ricorda il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – credo che sia fondamentale, come è fondamentale sostenere le imprese per costruire il futuro che viaggia sulla traiettoria che abbiamo già individuato con il piano urbanistico. Questo progetto si inserisce completamente, da un punto di vista ambientale, della qualità del lavoro e della qualità di un’azienda strategica, dentro il tessuto della nostra comunità". L’investimento sulla sede storica di Bper è di 50 milioni. Per il progetto sono stati ingaggiati gli architetti di Degw, brand del gruppo Lombardini 22.

"Lo studio del progetto in realtà è iniziato da diciotto mesi – precisa Daniele Martinetti, responsabile della direzione Real Estate di Bper Banca –. Interveniamo in maniera importante su immobile che già esiste e lavoreremo ‘a cuore aperto’" nessun settore dovrà interrompere il proprio lavoro perché "lavoreremo per blocchi, per almeno 36 mesi". Qui continueranno a concentrarsi tutte le strutture dirigenziali del gruppo bancario, dalla presidenza alla direzione generale. "Modena è importante per la storia, è importante per numero delle persone che ci lavorano, circa 1.100 persone" dice l’amministratore delegato, Piero Luigi Montani, ricordando lo sviluppo dell’istituto di credito negli ultimi anni, in particolare dopo l’acquisizione di Ubi Banca e la fusione con Carige che l’hanno portato a essere il terzo o il quadro istituto bancario italiano.

"Non possiamo prescindere dalla presenza in altre città, non possiamo prescindere da una presenza importante a Milano dove c’è Piazza Affari – prosegue Montani –. Siamo l’unica banca che non è a Milano, c’è Unicredit, c’è Intesa, c’è il Banco Popolare, noi siamo la quarta banca, dobbiamo per forza essere presenti con una struttura importante anche a Milano. Poi ci sono delle altre città che sono ugualmente importanti e vanno presidiate, ma questo vale per tutti".

Al Bper’s Park verrà rivoluzionato il modo di lavorare, con grandi open space, nuove funzioni aggregative e sociali e spazi verdi. Gli interventi previsti miglioreranno le performance energetiche degli edifici per creare un ambiente sempre più sostenibile. L’ingresso sarà più riconoscibile e accogliente, le facciate saranno ispirate alla nuova identità del brand e la piazza centrale sarà il cuore dell’intervento, con l’implementazione di una social area, un percorso destinato allo sport e un’area multidisciplinare. "Parlare di sostenibilità è ormai di moda – dice Mazzarella –. La strada che abbiamo preso ci porta con convinzione a proseguire nel solco della sostenibilità lasciando ad altri le mode. Questo un progetto che guarda al futuro, arioso, ambizioso, che mette le persone al centro".