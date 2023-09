Ecco il cammino del tortellino

Ritorna a grande richiesta il percorso enogastronomico che trae spunto in modo goliardico dal cammino di Santiago e che prenderà il via il primo novembre prossimo per terminare il 29 febbraio 2024 e che coinvolgerà 20 ristoranti del carpigiano all’insegna del piatto Re della cucina emiliana: il Tortellino.

Un’adesione all’evento quella dei ristoratori carpigiani che ha superato già quella importante ed entusiastica della prima edizione, indice di quanto il legame tra il territorio e uno dei suoi piatti più prelibati ed amati da tutti, il Tortellino appunto, sia sempre molto forte e sentito. A tutti i “pellegrini” partecipanti all’originale cammino enogastronomico del Tortellino Carpigiano, ossia i commensali che decideranno di andare a degustare i tortellini presso uno dei ristoranti aderenti all’iniziativa, verrà consegnato “Il passaporto del Tortellino”.