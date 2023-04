Ecco il comitato a favore della Ztl

Si sono presentati ufficialmente: sono una ventina di giovani, under 30, i componenti del comitato ‘Ampliamola’, favorevole all’allargamento della Ztl. Ieri sera da Nonno Pep, hanno incontrato i cittadini per illustrare le motivazioni a sostegno della loro ‘campagna’. "Il vero obiettivo è valorizzare il centro – affermano i ragazzi – che deve essere di tutti e di conseguenza a noi interessa l’opinione di ogni persona. Per questo siamo aperti a raccogliere consigli. Vogliamo una Carpi più vivibile e bella, oltre che meno inquinata".

m.s.c.