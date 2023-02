Ecco il diario di un sestolese dall’Abissinia

Sedici mesi di guerra coloniale in Africa orientale, da un punto di vista molto particolare. Tra i 165.000 soldati nati nel 1911 che si imbarcarono alla volta dell’Etiopia c’era anche il sestolese Luigi Bazzani che scrisse un diario con appunti quotidiani compilati tra il 1935 e il 1936. Le immagini d’epoca scattate da Bazzani che ritraggono le vicende di quei mesi trascorsi nell’area del Corno d’Africa, illustrano senza filtri un volume che la figlia Elisabetta Bazzani a sedici anni dalla morte del padre, ha voluto pubblicare, animata dal desiderio di fornire ulteriore materiale alla ricostruzione storica, donando al Museo del Risorgimento i manoscritti, le lettere e un nucleo di oggetti sulla guerra d’Etiopia. Le intime memorie del milite addetto alle comunicazioni, che parteciperà anche alla campagna di Grecia, verranno lette dalla figlia Elisabetta solo qualche anno dopo la sua morte, in un atto d’amore per lungo tempo inespresso, una forma di rispetto e discrezione verso un padre premuroso, che le aveva parlato pochissimo di quegli anni drammatici. E così veniamo catapultati nella ripugnanza della guerra, i caduti italiani e africani, le privazioni, la fame, le lunghe marce, il clima torrido e la carenza d’acqua, ma anche lo struggimento per la lontananza da casa e la disillusione verso il rimpatrio che non arriva: "Noi, benché oscuri, abbiamo dato ciò che è stato chiesto e anche di più…".

Luca Bonacini