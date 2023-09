Ecco il nuovo ’insufflatore’ donato al reparto di endoscopia

Un nuovo strumento al servizio della Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, diretta dalla Dottoressa Rita Conigliaro. Si tratta di un insufflatore di anidride carbonica che è stato gentilmente donato dalla CCM, Cooperativa Cartai Modenese, per l’attività che viene svolta al quarto piano del Policlinico di Modena. Il reparto ha ospitato na breve cerimonia di consegna di questo apparecchio alla presenza del Direttore Generale dell’AOU, Dottor Claudio Vagnini, della Direttrice Rita Conigliaro, della Responsabile della Endoscopia Digestiva e Piastra Endoscopica Polispecialistica e d’Urgenza del Policlinico e di Baggiovara, Dottoressa Helga Bertani, e del Presidente di CCM, Dottor Davide Faietti oltre ai famigliari di Andrea Orsi.

L’utilità di questo strumento nasce dal fatto per cui la CO2 oggi viene utilizzata al posto dell’aria in tutte le procedure endoscopiche sia diagnostiche che operative, in quanto viene riassorbita molto più velocemente rispetto all’aria.