Ecco il nuovo questore. Pennella al posto di Dosi. E a Sassuolo e Mirandola altri agenti in arrivo

Dal 1° luglio arriva un nuovo questore. Sarà il dottor Lucio Pennella (nella foto in alto), nativo di Foggia, cinquantanovenne, proveniente dalla questura di Ravenna, che ha diretto dal 18 maggio 2023. Succederà alla dottoressa Donatella Dosi, arrivata in città il 20 novembre 2023, che per raggiunti limiti di età andrà in pensione a coronamento di una brillante carriera che l’ha fatta molto apprezzare dai suoi agenti e anche dal sindacato, oltre che dal territorio, per la sua attenzione e disponibilità. Persona molto esperta, Pennella nella sua carriera nella Polizia di Stato, iniziata nel 1984, ha svolto numerosi delicati incarichi confrontandosi con diverse complesse situazioni che gli sono valse encomi e riconoscimenti. Prima di giungere in Emilia- Romagna ha prestato servizio a Bari, Trieste, Teramo. Laureato in giurisprudenza, all’università La Sapienza di Roma, è da sempre molto stimato ed impegnato nel sociale: è Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno e del Santo Sepolcro di Gerusalemme ed è stato premiato dal CSEN nell’ambito del mondo sportivo. Inoltre, nel maggio 2023 il Capo dello Stato lo ha insignito della onorificenza di "Commendatore al merito della Repubblica Italiana".

Il suo arrivo coincide con l’annuncio dato dal ministero dell’Interno del potenziamento delle assegnazioni di agenti per i Commissariati di Sassuolo e Mirandola, che beneficeranno ciascuno rispettivamente di 12 e 10 agenti, così da poter assicurare quel presidio e controllo del territorio e quelle attività, anche amministrative, che in questi anni per carenza di personale non si riuscivano ad assolvere. Particolarmente significativo il potenziamento relativo a Mirandola, dove l’organico in questi anni tra trasferimenti e pensionamenti non "integrati" era sceso a 25 unità. "Il piano di assegnazione del personale della polizia di Stato per giugno 2025 – dichiara Michele Barcaiuolo (foto al centro), coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – dimostra con chiarezza l’impegno del governo Meloni nel rafforzare la sicurezza del Paese". In scia il capogruppo di Fd’I a Sassuolo Luca Caselli: "Segnale concreto da parte del Governo al crescente sentimento di insicurezza che pervade la cittadinanza dall’insediamento del sindaco Mesini".

A livello nazionale sono previste oltre 1.000 unità, un investimento serio, che punta anche al ringiovanimento dell’organico attraverso l’assegnazione mirata di allievi agenti dove l’età media è più alta. Del piano di potenziamento beneficeranno tanto il Commissariato di Sassuolo che di Mirandola". Di "risultato importante che rafforza la presenza dello Stato sul nostro territorio, frutto di un lavoro costante e di una proficua collaborazione tra istituzioni" parla la sindaca di Mirandola Letizia Budri. Mentre per Guglielmo Golinelli, capogruppo Lega in Consiglio Comunale a Mirandola e per il segretario cittadino Lega di Mirandola Marco Donnarumma si tratta di "un rafforzamento che testimonia la centralità di Mirandola nelle politiche di sicurezza e la volontà di continuare a investire sul presidio del territorio e sulla vicinanza concreta ai cittadini". Infine, per il segretario provinciale Siulp Roberto Butelli, i nuovi arrivi nella Città dei Pico sono: "Un risultato storico mai visto prima e che premia anche l’attività del Siulp che in questi anni più e più volte è intervenuto a vari livelli per segnalare la grave carenza d’organico".