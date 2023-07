Ecco il Puac, nuova ’chiave’ per i consiglieri

Ha l’obiettivo di semplificare, ottimizzare e rendere più efficiente il lavoro dei consiglieri comunali ma anche degli uffici che ne supportano l’attività. Sono le caratteristiche del Puac, il Punto unico di accesso per i consiglieri, portale telematico di cui si dota il Comune di Modena per organizzare e integrare, in un unico spazio digitale, tutti i servizi online dedicati all’attività del consiglio comunale. In una sola pagina vengono infatti offerti ai consiglieri servizi, modulistica e documenti attualmente dislocati in diverse sezioni del sito internet del consiglio comunale. Dalla ricerca degli atti consiliari e dei link per collegarsi da remoto alle sedute delle commissioni al ’caricamento’ diretto delle istanze da presentare, il Puac consente così di accedere a una vasta gamma di informazioni e strumenti, senza doverli più richiedere agli uffici.

La piattaforma, la cui presentazione è in programma durante il consiglio comunale di oggi, sarà attiva in via sperimentale da settembre, anche con l’ausilio di open day e workshop in cui i consiglieri potranno chiedere informazioni e approfondimenti sul suo utilizzo. L’obiettivo è ’consegnare’ alla prossima legislatura uno strumento pienamente collaudato e operativo, in grado di agevolare l’intensa mole di lavoro del Consiglio che nel 2022 si è riunito 50 volte per approvare 85 delibere, discutere 51 interrogazioni e 71 interpellanze, e trattare 105 mozioni.

Promosso dalla presidenza del consiglio comunale, e progettato con gli Uffici atti amministrativi e supporto al consiglio comunale, gli operatori della rete civica Monet e il coinvolgimento dei capigruppo, il portale ha il duplice scopo di potenziare l’operato dei consiglieri e, al contempo, migliorare la qualità del lavoro dei dipendenti che ne assistono l’operato. L’accesso tramite credenziali, infatti, permette al singolo consigliere di visualizzare e ottenere direttamente, in un unico punto, le informazioni e gli strumenti necessari a svolgere pienamente il proprio mandato, senza doverli più richiedere all’ufficio che potrà, invece, dedicarsi integralmente al supporto giuridico e operativo delle attività consiliari, oltre ad accompagnare i consiglieri a un corretto utilizzo della nuova piattaforma.