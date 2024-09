Ecco il ’quartier generale’ con medici e pediatri

Da oggi, ambulatori di medici di famiglia e pediatri di libera scelta sono insieme in un’unica sede (l’ex municipio, in Corso Libertà 66) per offrire ai cittadini di San Cesario un punto di riferimento sanitario unico e continuativo grazie alla sinergia tra Ausl, Comune e i professionisti sanitari del Distretto. "Nella sede – spiegano da Ausl – sono stati ricavati gli ambulatori dei medici di medicina generale già presenti sul territorio a cui si aggiungerà un terzo medico che ha aperto l’ambulatorio a Castelfranco Emilia ma un giorno alla settimana presterà servizio a San Cesario.

L’integrazione tra i due comuni è infatti un punto di forza del progetto soprattutto per l’assistenza sanitaria pediatrica a San Cesario che sarà garantita, come già annunciato nei mesi scorsi, dalle professioniste della Pediatria di gruppo ‘Grillo parlante’ di Castelfranco che, a rotazione su quattro giorni a settimana, riceveranno nell’ambulatorio di San Cesario". "Si tratta di un progetto di grande valore per la nostra comunità – spiega il sindaco Francesco Zuffi – che pone al centro le persone e mira a rafforzare l’assistenza di base attraverso la collaborazione fra Comune, AUSL e i professionisti che operano sul territorio".