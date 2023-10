Ecco la lista ’Manfredini sindaco’: "Le priorità? Viabilità e ascolto"

Viabilità, manutenzione e cura del territorio, gestione dei rifiuti, ascolto dei cittadini. Sono i punti cardinali della lista civica ‘Manfredini sindaco’, cui abbiamo fatto cenno nei giorni scorsi, pronta a scendere in campo per le prossime amministrative. A guidarla sarà Giuseppe Manfredini, spezzanese, 60 anni, cresciuto nel paese e geometra libero professionista per 36 anni prima di andare in pensione. Esperto nel settore edile, è sposato con due figli, il più grande è Stefano, consigliere comunale di Fiorano per il gruppo misto. "Conosco molto bene il territorio – spiega Giuseppe Manfredini – la lista civica è nata da un’idea del consigliere comunale Donato Gualmini e di mio figlio Stefano, basata su un programma non ideologico, ma pratico, concreto, pensata per agevolare la vita dei fioranesi. Sarà composta da uomini e donne nel nostro comune, competenti e disponibili ad ascoltare i cittadini e a risolvere i problemi con celerità".

Il logo della lista prevede la scritta ‘Manfredini sindaco’ e intorno a corona lo slogan ‘Curare il territorio, ascoltare, risolvere’. Bocche cucite sui possibili partecipanti – è trapelato solo il nome di Luigi Giuliani – ma Manfredini traccia un profilo dei possibili componenti: "Ci siamo incontrati nei giorni scorsi con alcune persone che hanno dato la propria disponibilità. Tra di loro ci sono commercianti, artigiani, giovani fioranesi, due tecnici che hanno lavorato nel settore ceramico, un dirigente di banca, un’insegnante che ha lavorato per 30 anni sul territorio. Personalità molto capaci, stimate e che conoscono il territorio in profondità".

Gianpaolo Annese