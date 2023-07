Ecco la mappa della natalità

Una mappa che raccoglie i servizi e le opportunità presenti in città per neo-genitori e genitori di bambini e ragazzi. Dalle onlus che si occupano di natalità ai centri dedicati al gioco e alla formazione, dai luoghi della salute come spazio nascita, consultori familiari e pediatria di comunità, a biblioteche e servizi educativi, quali nidi e servizi integrativi.

È la ’Mappa della natalità’ con in mezzo il Centro per le famiglie di via del Gambero 77 (tel. 059-8775846) che è sede di servizi dedicati come lo Sportello d’ascolto e l’attività dell’Informafamiglie, gestito dalla cooperativa Mediando per conto del settore Politiche sociali del Comune di Modena. All’interno del Centro per le famiglie è da due anni attivo anche il Tavolo di lavoro di sostegno alla natalità a cui partecipano referenti di diversi settori del Comune (Politiche sociali, Servizi educativi, Cultura), dell’Ausl (Consultori Familiari, Pediatria di Comunità, Pediatri di libera scelta) e altri soggetti: Fondazione Cresciamo, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Centro Servizi per il Volontariato, Progetto Modena Città Interculturale e rappresentanti delle associazioni di volontariato che si occupano di famiglie e genitorialità attive sul territorio.

Tutti i soggetti coinvolti, oltre ad impegnarsi nell’ideazione e realizzazione di un calendario di iniziative condivise, rivolte a neo genitori e famiglie, hanno lavorato insieme alla creazione della mappa che vuole essere un strumento agevole, cartaceo e digitale, sempre aggiornabile, che raccoglie i servizi del territorio e offre ai neogenitori una ricca panoramica di quello che offre la città. La mappa è pertanto uno strumento informativo e di orientamento per i genitori, ma è anche utile per operatori educativi e socio-sanitari che possono servirsene per fornire informazioni di vario tipo a genitori con bisogni specifici. Luoghi e servizi evidenziati in mappa sono tutti indicati anche attraverso l’apposito QrCode.