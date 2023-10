Ecco la missiva dei docenti alla dirigente : "Sarebbe stato meglio consultarsi con noi"

"Carissima Dirigente..", è l’incipit della lettera firmata dai ’docenti dell’istituto comprensivo Carpi nord che esprimono "sorpresa" per la "disposizione di rimozione dei crocifissi da tutte le aule d’istituto, anche di segreteria, nel nostro plesso scolastico". Da successive verifiche, "risulta – si legge nella missiva – che nei plessi delle elementari e materne, il personale docente e Ata, in alcuni casi, non ha dato seguito alla direttiva e in tali sedi tuttora i crocifissi sono in aula; mentre nella secondaria di primo grado e in altri plessi, se pur con perplessità, i crocifissi sono stati rimossi".

La stessa insegnante di religione delle Focherini, "non avvisata del provvedimento, si è accorta personalmente della loro assenza dalle pareti delle aule di lezione, al suo rientro dalla pausa estiva. Concludendo, all’inizio del nuovo anno scolastico, l’Istituto Comprensivo si ritrova differenziato: con i crocifissi presenti in alcuni plessi e assenti in altri. Ma il punto è certamente un altro".

Il provvedimento, scrivono i docenti, "ha suscitato sorpresa e forte eco in tutto l’istituto, in vari casi rifiuto e protesta, sollevando più di un interrogativo a partire dalla valutazione se questa sia veramente la strada giusta che rispetta pienamente la sensibilità e la libertà di coscienza di tutti; in tanti, un senso comune di ’perdita’, che non è solo religiosa, ma della nostra più profonda identità, ossia dei più alti valori universali per cui ci battiamo ogni giorno per e con i ragazzi, e che quel simbolo rappresenta indiscutibilmente".

Chiedono alla dirigente "la motivazione che ha portato a questo provvedimento, che riteniamo grave, sia per il suo valore simbolico e sostanziale, sia da un punto vista della procedura, che non trova riscontro in nessuna attuale normativa scolastica". In qualità di dirigente, "avrebbe dovuto assicurarsi del contrario, e cioè che in ogni aula fosse presente il crocifisso, come richiesto dalla direttiva del Miur del 2002, la quale stabilì che fosse ’assicurata da parte dei dirigenti’ l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche’, ma immaginiamo che la sua scelta prenda origine dalla recente sentenza della Cassazione del 2021. In ogni caso avremmo gradito da parte Sua una consultazione con la parte docente, un passaggio che avrebbe consentito un dialogo ed un confronto, tanto più necessario, trattandosi di una questione che tocca la sensibilità individuale e collettiva, ma che ha anche una forte rilevanza nel dibattito pubblico; senza dimenticare l’importanza di mantenere nell’ambiente di lavoro uno stile relazionale positivo, in cui i rap-porti umani sono fondamentali per favorire un clima di collaborazione in unità d’intenti".

Nella lettera i docenti esprimono "delusione per le modalità adottate, per i tempi scelti e soprattutto perché l’atto da Lei adottato, non risponde ad alcuna protesta o richiesta di rimozione da parte di docenti o famiglie di alunni di altre confessioni religiose. Secondo la normativa vigente, il crocifisso non è vietato nelle aule scolastiche e ’il venir meno dell’obbligo dell’esposizione’ si legge in sentenza ’non si traduce autonomamente nel suo contrario’ e cioè in un divieto, quale sembra essere ad oggi la situazione del nostro Istituto".