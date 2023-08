Ecco la mostra che ripercorre la storia del paese

In occasione dei Campionati di Volo, Mondiale ed Europeo, la Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale di Pavullo ospita, fino al primo ottobre, la mostra ’70 anni in immagini: Pavullo: 1900 – 1969’. 350 fotogrefie, mostrate al pubblico attraverso video, che raccontano la storia di Pavullo dal 1900 fino al 1969. Un viaggio fotografico, affascinante e coinvolgente, che ha come protagonista la ’grande storia’ di questo paese d’Appennino,. La raccolta e la ricerca fotografica, durata circa un anno di lavoro, è stata curata da Ettore Cassanelli, Ivan Giusti, Mauro Lineti e Francesco Marzani. Una mostra fortemente voluta e sostenuta dall’Aero Club di Pavullo, che vede la collaborazione del Comune di Pavullo.