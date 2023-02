Ecco la nuova soprintendente: l’imolese Francesca Tomba succede ad Alessandra Quarto

Da ieri l’architetto imolese Francesca Tomba è la nuova soprintendente di Bologna, Modena, Reggio e Ferrara, incarico nel quale succede ad Alessandra Quarto a novembre nominata direttrice del celebre Museo Poldi Pezzoli di Milano. Tomba, 47 anni, in realtà, non è nuova negli uffici di via IV Novembre – la sede centrale degli uffici statali di tutela a Bologna – visto che dopo essere entrata al Ministero della cultura nel 2010 ha ricoperto alcuni ruoli proprio in Emilia. In particolare l’architetto Tomba conosce molto bene la nostra città, della quale è stata la responsabile territoriale per lungo tempo quando a dirigere la Soprintendenza erano Luigi Malnati (dirigente ministeriale di lunghissimo corso andato in pensione alcuni anni fa) e Cristina Ambrosini, oggi dirigente in Regione e capo dell’ex Istituto beni culturali. I dossier a Modena che ’investiranno’ la neo soprintendente non sono pochi visto che la città da alcuni anni è impegnata in ristrutturazioni e riqualificazioni. Anche se i permessi sono già stati dati dai suoi predecessori la dirigente pubblica – nota per essere attenta – potrà ’seguire’ i cantieri del nuovo teatro delle Passioni all’ex Amcm, di palazzo Solmi, dell’ex caserma Fanti e poi della vicina ex Garibaldi, della chiesa di San Biagio, del Lido Park al parco delle Rimembranze, dei palazzi ducali di Modena e Sassuolo, di Sant’Agostino-Ago soprattutto tra i numerosi in corso.

Vista l’età è inoltre probabile che Tomba resti in carica più tempo, dopo il valzer di dirigenti a capo della Soprintendenza che sta andando avanti dal 2016.

Stefano Luppi