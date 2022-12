Ecco la scatola nera anti smog

Restano in vigore fino al 2 gennaio compreso le misure emergenziali previste dalla manovra antismog della Regione Emilia Romagna e decise da Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle Pm10. Le misure emergenziali impongono limiti alla circolazione ai diesel Euro 4 nella giornata di sabato 31 dicembre e si estendono ai diesel euro 5 nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 gennaio. Con l’inizio dell’anno nuovo, inoltre, parte anche a Modena il nuovo servizio Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti), già attivo in Lombardia e Piemonte e al quale ha aderito anche la Regione Emilia Romagna. Il servizio è dedicato ai proprietari dei veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione imposte dal piano antismog regionale che potranno aderire volontariamente usufruendo, così, di una soglia chilometrica da percorrere annualmente, monitorabile attraverso l’installazione di una ’scatola nera’. L’obiettivo è offrire ai cittadini condizioni più eque di mobilità e promuovere un modo di guidare più responsabile.

E dall’1 gennaio, a Modena e in tutte le città nelle quali si applica il Pair 2020 (il Piano aria integrato regionale), la Regione estende le limitazioni alla circolazione anche ai diesel euro 4 nell’ambito della manovra ordinaria (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area compresa all’interno delle tangenziali) e ai diesel euro 5 nel caso di attuazione delle misure emergenziali. Sono quattro, per ora, a Modena città le officine che hanno aderito al servizio e possono, quindi, installare la scatola nera. La lista, che si trova sul sito della Regione è però in continua implementazione.