Ecco la squadra al fianco di Silvestri

Alberto Silvestri, dopo aver deciso di sfidare Michele Goldoni, ci riprova guidando una lista ed una squadra di persone "che hanno scelto di far parte del percorso perché fondamentalmente vogliono bene a San Felice, e…tutti pensiamo che San Felice meriti di essere amministrata meglio di quanto non lo sia ora". I nomi dei 16 candidati in corsa per il consiglio comunale, a sostenere Silvestri in caso di vittoria, sotto le insegne della lista "Rigeneriamo San Felice" sono stati rivelati l’altra sera in un affollato Palaround, dove non sono mancate riflessioni polemiche indirizzate all’attuale maggioranza, in particolare sul mancato avvio di tanti cantieri. Ma ci ha tenuto a chiarire Silvestri "abbiamo anche deciso di cambiare il simbolo e il nome della lista perché vogliamo considerare questa come una nuova esperienza per rigenerare e rilanciare la nostra comunità". Ne fanno parte: Valentina Balboni, Nicolò Guicciardi, Alessio Iossa, Claudia Franciosi, Margherita Novi, Mykhaylo Polishchuck detto Misha, Giulia Orlandini, Emilio Antonio Cioli Puviani, Laura Cervi, Onelio Panza, Andrea Casari, Giorgia Pedroni, Lorenzo Calzolari, Daniele Pignatti, Massimo Bergamini detto Cicci e Angela Ribuoli. "Abbiamo di fronte sfide molto importanti – ha ricordato Silvestri – la transizione energetica, quella digitale, l’intelligenza artificiale, il cambiamento climatico, l’invecchiamento demografico e queste sfide favoriscono purtroppo nuove disuguaglianze. Vogliamo rivolgere la nostra attenzione alla cura delle persone, del paese, delle relazioni, riprendendo a ragionare come un territorio coeso di più di 85.000 abitanti per dare il giusto peso alle istanze di questa area, quindi valorizzare e rafforzare l’Unione Comuni".

Alberto Greco