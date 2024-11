Ecco l’app che traccia le tane degli animali

Mappare la posizione geografica delle tane scavate da istrici, tassi e altri mammiferi fossori sugli argini dei fiumi e nelle aree circostanti, aiutando così a gestire i corsi d’acqua, migliorandone l’ecosistema e la capacità di smaltimento delle piene. E’ la funzione dell’app ’Burrow Tracker’, progettata da docenti e ricercatori del dipartimento di ingegneria di Unimore e sviluppata dalla società informatica reggiana Moko. L’applicaione, da oggi liberamente accessibile su Google Play e App Store è stata creata nell’ambito del progetto di ricerca europeo Ramb, sull’impatto dei mammiferi come istrici, tassi, volpi rosse e nutrie sugli argini. Come spiega il docente Unimore Stefano Orlandini (nella foto), l’app "consente anche di apprendere la distribuzione delle tane lungo i corsi d’acqua in Europa e in altre aree geografiche e il suo effetto combinato sulla sicurezza idraulica e sull’ambiente".