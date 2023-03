Ecco le bambole Anna ed Eren In sala operatoria passa la paura

All’ospedale di Vignola c’è un servizio in più dedicato ai bambini in attesa di subire un intervento chirurgico di otorinolaringoiatria. Grazie alla collaborazione tra vari enti, coordinati da Ausl, è stato infatti realizzato un progetto di gioco terapeutico, dal titolo ‘La Tua fantastica avventura con Anna ed Eren’, che accompagna appunto i più piccoli dal periodo pre-ricovero fino all’operazione. Il progetto di gioco terapeutico, per la verità, è già attivo dal 2015 presso l’ospedale di Vignola, gestito in maniera diretta e autonoma dal personale sanitario dell’equipe del blocco operatorio. Durante il periodo di emergenza sanitaria legata al covid, però, il percorso è stato aggiornato e arricchito dalla collaborazione fra professionisti sanitari afferenti al blocco operatorio con la classe 5a E del Progetto Esabac ‘Iss Paradisi’ di Vignola Liceo Linguistico ‘Allegretti’, che nell’anno scolastico 2021-22 ha immaginato e disegnato la nuova storia, e con l’associazione ‘Ago Filo e Dintorni’, che grazie al talento e all’arte del cucito ha realizzato le bambole di Anna ed Eren.

Ieri pomeriggio si è tenuto un momento di ringraziamento rivolto a tutti gli attori coinvolti nella sala dei Contrari della Rocca di Vignola, concessa gratuitamente in uso dalla Fondazione di Vignola: presenti la presidente dell’Unione Terre di Castelli e sindaca di Vignola, Emilia Muratori; la direttrice generale dell’Azienda Usl di Modena, Anna Maria Petrini, insieme alla direttrice del Distretto sanitario Federica Casoni; la presidente della Fondazione di Vignola, Carmen Vandelli; la dirigente scolastica del liceo linguistico ‘Allegretti Iss Paradisi’ di Vignola, Claudia Polo, con la docente Cristina Santini. Con loro i ragazzi della 5a E del Progetto Esabac del Paradisi e tutti i rappresentanti dei vari soggetti che hanno contribuito a trasformare il progetto in realtà. Anna Maria Petrini commenta: "Essere vicini alla comunità non significa soltanto garantire alla popolazione una presa in carico puntuale e concreta, ma personalizzare e arricchire questa assistenza con una dose di umanità che può fare davvero la differenza". Marco Pederzoli