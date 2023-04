"Ecco le installazioni floreali: abbelliranno il borgo medievale"

Come annunciato nei giorni scorsi, ieri pomeriggio è stato inaugurato il progetto "Sedie fiorite al borgo", che intende abbellire e rendere più attrattivo il borgo medievale di Savignano attraverso installazioni floreali composte da sedute di recupero, completamente restaurate e riverniciate, che sorreggono vasi di fiori di diverse essenze. L’idea è nata da un’intuizione di Anna Maria Bacchelli del circolo culturale Ponte Alto – Giuseppe Graziosi ed è stata sostenuta dalla stessa amministrazione comunale e da diversi cittadini residenti.

Saranno infatti proprio alcuni residenti del borgo medievale a fare manutenzione alla trentina di sedute presenti lungo tutto il percorso. L’esposizione rimarrà almeno per tutta la primavera e l’estate, ma c’è già l’idea di riproporla anche nei prossimi anni. Al taglio del nastro, oltre ad Anna Maria Bacchelli, una cinquantina di persone, tra cui il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, il vicesindaco Davide Pisciotta, gli assessori Antonella Gozzi e Mauro Rinaldi. "Ringrazio tutti coloro che hanno aderito al progetto – ha detto Anna Maria Bacchelli – e i residenti che hanno deciso di adottarle. L’idea mi è venuta quando ho visto che, in un borgo storico, addirittura portavano dei turisti in pullman per visitare installazioni come queste".

L’assessore Rinaldi ha aggiunto: "E’ la prima volta che c’è un coinvolgimento diretto dei residenti del borgo per abbellirlo. Il progetto di per sé è molto semplice, non costoso e restituisce decoro. Stiamo già pensando, per il futuro, di aggiungere qualcos’altro oltre alle sedie per rendere l’esperienza di visita sempre più coinvolgente". Contestualmente all’inaugurazione delle sedute, Katia e Simona hanno proposto, sotto al primo voltone del borgo, due "Percorsi della Venere" (scaricabili anche con QR code), per chi ama camminare e avere notizie storico – artistiche sul territorio in cui si trova.

Marco Pederzoli