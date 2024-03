"Ecco l’ecografo per le donne in gravidanza"

Un nuovo ecografo di ultima generazione per un’assistenza alle donne ancora più accurata. E’ il regalo che ‘Per vincere domani’, associazione da tempo vicina alla sanità sassolese con progettualità e attività, in particolare all’interno del DH Oncologico dell’Ospedale cittadino, ha consegnato, ieri, al Consultorio familiare del Distretto sanitario di Sassuolo. Lo strumento, già in funzione, garantirà una risposta ancora più efficace nei confronti dell’utenza e verrà utilizzato anche per le donne in stato di gravidanza garantendo continuità assistenziale e adeguato monitoraggio facilitando così il percorso nascita. Alla presenza del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani e del Presidente dell’Unione di Comuni e sindaco di Maranello Luigi Zironi, la Dottoressa Taila Kindi, Responsabile del Consultorio, ha spiegato come "il nuovo ecografo permetterà di incrementare la qualità delle prestazioni ginecologiche delle pazienti che abbiamo in carico con problematiche complesse quali perdite ematiche atipiche in post menopausa o in follow up oncologico". A costoro, ha aggiunto la Dottoressa "viene così data una risposta in maniera accurata senza la necessità di spostarsi altrove in provincia". Con il nuovo strumento, infatti, si riescono a ‘trattare’ una decina di pazienti ogni mattina, mentre il giovedi l’ecografo è a disposizione delle ragazze più giovani e in un pomeriggio possono essere evase anche 20 domande. Numeri ragguardevoli (come ragguardevole, oltre 60mila euro, è il costo del macchinario) per un altro passo avanti in termini di prestazioni, che la struttura sassolese compie anche grazie alla donazione di ‘Per vincere domani’, non nuova peraltro a spendersi a favore della collettività. "Pensiamo sia importante poter dotare le nostre strutture sanitarie di strumentazioni moderne e all’avanguardia. La nostra realtà associativa, oltre che ai progetti di sostegno al paziente, è sempre stata molto attenta anche a sostenere la sanità locale: per questo – ha detto Claudia Pigoni di ‘Per vicere domani’ – siamo molto felici di poter donare questo ecografo di nuova generazione al Consultorio". Federica Ronchetti, Direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo, ha sottolineato invece "la fondamentale importanza della sinergia e del lavoro di rete che facciamo con le associazioni di volontariato: è grazie alla loro generosità che siamo in grado di implementare quelle che sono strumentazioni e servizi a disposizione ai cittadini e in questo caso specifico alle donne. Un servizio in più e – ha concluso - il modo migliore, a mio avviso, per fare comunità".

Stefano Fogliani