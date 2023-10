Ecco l’elenco delle strade off limits

In vista del corteo Street Parade, dalle 7 di domani, in base all’ordinanza della Polizia locale è previsto il divieto di sosta con rimozione al Parco Novi Sad, nell’area denominata ’Ex Ferri Vecchi’ adiacente a viale Monte Kosica; così come in viale Crispi nel tratto da viale Monte Kosica al civico 32, su entrambi i lati; in viale Caduti in Guerra nel tratto da vicolo Porta Albareto a largo Garibaldi, dove l’area di sosta è normalmente al centro della carreggiata; in viale Muratori tra via Prampolini e viale Trento Triestre su entrambi i lati; in piazzale Risorgimento per lo stallo di sosta riservato al carico-scarico merci collocato al civico 55; in via Giardini nel tratto dal civico 44 a viale Barozzi, lato nord; e al Parco Ferrari, eccetto mezzi di soccorso e di polizia, nell’area adibita a parcheggio adiacente a via Emilia ovest, solitamente riservata al Mercato dei produttori agricoli.

Dalle 12 fino presumibilmente alle 20 non è possibile il transito in uscita ed entrata dalle vie Sadoleto (laterale di viale Muratori), Cardarelli (laterale via Giardini) e prosecuzione numerica di via Giardini direzione Baggiovara (fabbricato in angolo con Emilbanca) in quanto le strade su cui si immettono sono interessate dal passaggio del corteo. Anche l’ingresso e l’uscita dal Garage Ferrari, in viale Trento Trieste, durante il transito del corteo sono temporaneamente impediti.

Dalle ore 13, inoltre, è vietata la sosta in piazzale Natale Bruni davanti al civico 3, in corso Vittorio Emanuele su entrambi i lati da piazzale Natale Bruni fino all’ingresso dei Giardini Ducali (i cui ingressi lungo il percorso sono temporaneamente chiusi), in viale Caduti in Guerra da vicolo Porta Albareto a largo Garibaldi sul lato est della carreggiata, in viale Trento Trieste da largo Garibaldi a viale Muratori su entrambi i lati, in viale Muratori nel tratto da piazzale Risorgimento a via Prampolini su entrambi i lati, in piazzale Risorgimento da via Sigonio a via Giannone (lato sud), in via Giardini nel tratto da via Barozzi a viale Corassori nel lato nord e da piazzale Risorgimento a viale Corassori anche nel lato sud.