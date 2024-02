Ecco l’ospedale di comunità

Inizieranno nel mese di marzo i lavori per realizzare l’Osco di Baggiovara, il nuovo Ospedale di comunità che sorgerà a pochi passi dall’Ospedale Civile e sarà operativo entro la seconda metà del 2025. Dopo la presentazione dei progetti relativi alla nuova Casa della comunità adiacente alla Charitas e all’Hospice a Baggiovara, grazie all’Osco, la rete sanitaria di Modena si dota di un altro tassello fondamentale per potenziare l’assistenza sanitaria di prossimità. "Gli ospedali di comunità – sottolinea la direttrice generale dell’Ausl, Anna Maria Petrini – sono strutture sanitarie territoriali di fondamentale importanza perché offrono un servizio intermedio tra il ricovero ospedaliero e l’assistenza domiciliare. Laddove un paziente, generalmente fragile o cronico, abbia bisogno di essere stabilizzato o necessiti di proseguire le cure in un luogo più adatto, l’Ospedale di comunità, grazie alla gestione infermieristica e alla collaborazione dei medici di Medicina Generale, può dare una risposta alle sue esigenze. Un setting che, visti l’invecchiamento della popolazione e la cronicità di certe patologie, merita di essere rafforzato, sempre di più, nei prossimi anni". L’intervento per realizzare l’Osco di Baggiovara ammonta a un totale di 4.061.513,72 euro, finanziati per 3.524.013,72 euro dal Pnrr e per 537.500 euro dal Mef con il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili. La struttura sorgerà su 1400 metri quadrati e avrà 15 posti letto suddivisi in sette stanze doppie e una singola. La gestione dell’ospedale sarà affidata a un coordinatore infermieristico, mentre l’assistenza medica sarà garantita dal lunedì al sabato, per circa quattro o cinque ore al giorno, dai medici di Medicina Generale. Le persone assistite negli Osco sono prevalentemente pazienti che, per un limitato periodo di tempo, hanno bisogno di cure difficilmente gestibili a domicilio o manifestano malattie croniche che richiedono controlli periodici e terapie particolari. Sono ricoverati negli Osco, ad esempio, persone affette da patologie croniche che improvvisamente hanno una riacutizzazione, ma il ricovero in ospedale non è necessario, oppure pazienti dimessi dall’ospedale che necessitano di un periodo di assistenza infermieristica continua o di un supporto riabilitativo-educativo prima di poter tornare a casa, o ancora, pazienti che hanno bisogno di assistenza nella somministrazione di farmaci o nella gestione di presidi e dispositivi. "Dobbiamo fare di tutto – afferma il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – per non lasciare nessuno da solo. A tal proposito, oggi presentiamo un altro tassello importante per la rete di assistenza sanitaria di prossimità. Per migliorare la vicinanza e l’appropriatezza dei servizi, valorizzare le integrazioni sanitarie e sociali e sostenere la presa in carico, è in atto un importante Piano di investimenti delle Aziende sanitarie.

In questa articolata rete, che insieme stiamo sviluppando, l’Osco vuole essere un ponte tra l’ospedale e i servizi territoriali".

Jacopo Gozzi