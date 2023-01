"Ecco San Luigi IX, il primo re santo di Francia"

"L’arcivescovo don Erio Castellucci apprezza San Luigi IX di Francia e anche per questo mi ha fatto piacere analizzare la storia di questo personaggio capace di organizzare una crociata importante per la riconquista cristiana di Gerusalemme nel XIII secolo. Fu il primo re santo di Francia e le cronache antiche narrano che, sulla via del ritorno a casa, a Modena e a Parma fu protagonista di alcuni miracoli che gli valsero la salita sugli altari nel 1297 anche se bisognerà aspettare secoli per vederlo come uno dei santi principali". Il conte di Mirandola Fabrizio Ferri Personali ha analizzato questa importante figura storica nel nuovo libro ’Re Luigi IX di Francia, crociato e santo’ (edizioni Gruppo Sigem) che segue di due anni un volume simile dedicato al predecessore di crociata Federico II di Svevia. Ferri Personali non è solo un letterato – ha vinto numerosi premi tra cui il Leonardo da Vinci e per tre volte il riconoscimento alla cultura della presidenza del Consiglio – ma è anche una figura centrale nella storia modenese. Da 550 anni – era il 1472 – la sua famiglia risiede alla storica villa ’La Personala’ a San Giacomo Roncole di Mirandola dove la famiglia fondata nel XII è attestata appunto dal XV secolo. Oggi la residenza è un relais per permettere ai turisti di vivere una esperienza indimenticabile ed è rinata nel 2020 dopo essere stata rasa al suolo dal sisma del 2012. Nell’occasione delel scosse il conte che vi abitava perse quasi tutta la sua biblioteca e sono serviti 8 anni e 4 milioni di euro dei fondi per ricostruzione e riapertura. "Pur tra queste vicende – prosegue Ferri Personali – ho continuato a studiare araldica, ordini cavallereschi e la storia medievale, materie che amavano già mio nonno Guido e mio padre Filippo, dedicandomi al quarantaquattresimo re di Francia, il nono della dinastia capetingia che regnò dal 1226 fino alla morte a Tunisi nel 1270". Il volume si lascia apprezzare per una scrittura particolarmente chiara e divulgativa e permette al lettore di scoprire tutte le vicende di re Luigi, protagonista di una vita cristiana davvero piena di eventi.

Stefano Luppi