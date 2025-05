Ecco tutti gli appuntamenti . Piazza Grande, comizio e musica. A Finale concerti non stop

’Uniti per un lavoro sicuro’. È lo slogan scelto da Cgil, Cisl, Uil per celebrare quest’anno il Primo Maggio. A Modena e provincia sono previste manifestazioni in piazza con ben sette appuntamenti.

In città la festa del 1° Maggio è prevista alle 10 in piazza Grande. Introduce la segretaria generale Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo. Saluto di apertura di Daniele Dieci segretario generale Cgil Modena e comizio conclusivo di Vera Buonomo segretaria nazionale Uil. A seguire concerto di Alberto Bertoli accompagnato dai suoi musicisti. Lo spettacolo è gratuito. Durante tutta la manifestazione, distribuzione di garofani e palloncini colorati.

A Carpi ritrovo alle 9.30 presso le sedi sindacali carpigiane (via Fassi), alle 10 partenza del corteo per le vie della città accompagnati dalla banda cittadina. Arrivo in piazza Martiri dove alle 10.30 circa prende il via la manifestazione sindacale con il saluto di Massimo Occhi Cisl Emilia Centrale distretto di Carpi e comizio conclusivo di Alessandro De Nicola segreteria Cgil. In piazza Martiri durante la mattinata sono presenti le Associazioni di volontariato.

Nel pomeriggio, presso il cortile d’Onore di Palazzo Pio, alle 16, concerto di Primavera del Corpo Bandistico Città di Carpi che eseguirà una serie di marce, da quelle classiche a quelle contemporanee, colonne sonore di film, unitamente a brani tradizionali. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il circolo Loris Guerzoni (via Genova,1). In serata, alle 21 presso al cinema Ariston di San Marino, proiezione unica a ingresso ridotto, del film ’La storia di Souleymane’ regia di Boris Lojkine.

A Mirandola il 1° Maggio inizia alle ore 9 con il concentramento del corteo in piazza della Conciliazione e alle 9.30 partenza con l’accompagnamento dalla filarmonica Andreoli di Mirandola. Durante il percorso saranno deposti fiori nei luoghi simbolo della Resistenza in ricordo dei caduti contro il nazifascismo. Alle 11 in piazza della Costituente saluto e introduzione di Alberto Suffritti Cisl Emilia Centrale-Distretto Area Nord, comizio conclusivo di Fernando Siena della segreteria Cgil Modena. A Vignola concentramento di lavoratori e mezzi meccanici alle 9.30 nel piazzale di via Ballestri. Alle 10 corteo per le vie cittadine con il corpo bandistico di Marano. Alle 10.30 nell’ex mercato ortofrutticolo inizio delle celebrazioni con saluti e introduzione di Bianca Nobili Fnp Cisl Emilia Centrale. Intervento conclusivo di Antonio Puzzello Cgil Modena. A Castelfranco ritrovo di autorità e cittadini alle ore 9.30 in piazza Aldo Moro. Avvio del corteo alle 10, con accompagnamento della banda cittadina, su corso Martiri, via Circondaria Nord sino a piazza Garibaldi, dove è prevista la manifestazione. Alle 11 saluti e introduzione di Valerio Vanzini Fiom Cgil e a seguire il comizio conclusivo di Marco Ganzerli (Cisl). Tradizionale distribuzione di garofani in piazza. A Sassuolo concentramento alle 9.30 in piazza Garibaldi, concerto della banda cittadina alle ore 10. A seguire introduzione e saluto di Daniela Bondi segreteria Cgil Modena. Comizio conclusivo di Francesco Bini.

E’ promosso dal circolo musicale LatoB il concertone del 1° Maggio a Finale Emilia. La kermesse musicale prende il via alle 14 presso la scalinata Acquedotto con l’esibizione in una non stop musicale delle band giovanili Oh Well, Gorgo, I Mostri, Lab 69, Bhajan Boy, Madwater, Goreng, Moth Soul e Me Boys. L’evento gode del patrocinio del Comune di Finale Emilia ed è in collaborazione con le associazioni Nonna Summer, Bar Agorà da Bob e Radio Rulli Frulli, e con il sostegno della Cgil. Durante tutta la durata del concerto sarà in funzione lo stand gastronomico.