’Eccolaprimavera!’, che sorpresa. Sul palco Aronica e Branchini

’Eccolaprimavera!’ è il concerto (organizzato dal Circolo lirico ‘Giuseppe Verdi’) che si terrà oggi alle 16 presso la sala polivalente del circolo sociale ‘Cibeno Pile’ di Carpi, in via Lago d’Orta 2. Protagonisti saranno il tenore Roberto Aronica, il soprano Susanna Branchini (foto), il baritono Giuseppe Altomare, il mezzosoprano Alessia Nadin e il basso Andrea Comelli, accompagnati al pianoforte dal maestro Dragan Babic. "Il programma sarà una sorpresa anche per noi – dice Gianni Perin, presidente del circolo Verdi –. Sono gli stessi artisti che, collaborando fra loro, decidono le arie da offrire al pubblico di appassionati che ci segue da anni". Il circolo Giuseppe Verdi è nato quasi 50 anni fa a Rovereto sul Secchia e da qualche tempo si è stabilito a Carpi: il biglietto d’ingresso al concerto costa 15 euro e il ricavato verrà come sempre devoluto all’Amo di Carpi che, tra l’altro, effettua un servizio di trasporto (con partenza da Novi) per accompagnare al concerto persone in difficoltà.