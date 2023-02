Echi dal Nord Europa all’Hangar Rosso Tiepido

’North Winds’, venti del Nord, è il concerto che gli Amici della Musica ci propongono per oggi alle 17 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est 14202. Protagonista sarà il Placard Wind Quintet (foto), che si è formato pochi anni fa all’interno dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, con Yuri Guccione, flauto traverso, Carlo Ambrosoli, oboe e corno inglese, Giona Pasquetto, clarinetto, Luca Medioli, corno, e Camilla Di Pilato, fagotto. Come suggerisce il titolo, il programma ci condurrà idealmente verso le terre del Nord Europa, proponendo il Quintetto del compositore danese Carl Nielsen, uno dei capisaldi del repertorio originale per quintetto di fiati, insieme a una selezione di suggestivi brani della tradizione popolare scandinava, che saranno illustrati dai cinque musicisti attraverso momenti di dialogo e brevi esempi musicali. L’ingresso non prevede prenotazione: biglietti a 10 euro (5 euro ridotto per i soci AdM sottoscrittori, gratuito per i soci sostenitori).