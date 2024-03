"Eco mobilità, la Madonnina diventi laboratorio"

Trasformare la Madonnina in un laboratorio della mobilità sostenibile cittadina. Dopo la fase delle polemiche sui 30 chilometri orari a Bologna e il dibattito partito anche sotto la Ghirlandina, una parte di città incalza l’amministrazione per attuare politiche più sensibili sul tema. In particolare, c’è un quartiere che da tempo chiede maggiore attenzione al Comune in questo senso. L’occasione per riaprire la discussione è l’anno di vita compiuto dal ‘Pedibus’ della Madonnina, che vede quotidianamente genitori e nonni accompagnare volontariamente a piedi, e rigorosamente in gruppo, i bambini iscritti a elementari e medie. L’iniziativa, partita dalla volontà delle famiglie, ha raccolto mese dopo mese sempre più adesioni, facendo riscoprire un senso di comunità smarrito. "E’ un’esperienza bellissima, che è riuscita però a diffondersi solo grazie all’impegno delle famiglie – spiega Chiara Costetti, portavoce del comitato dei residenti ‘Respiriamo Aria Pulita’ –. Da parte del Comune non abbiamo mai registrato un vero sostegno e anche adesso, dopo un anno, non percepiamo la volontà di avviare un salto di qualità. Perché l’iniziativa possa durare nel tempo, infatti, è necessario trasformarla in una vera e propria infrastruttura dell’amministrazione, con fermate riconoscibili e segnaletica appropriata, da replicare anche nel resto della città".

Per garantire una vera organizzazione al Pedibus – continua la portavoce del comitato – "serve poi introdurre un’assicurazione per i volontari, realizzare una mappa degli spostamenti e tanto altro, che da soli non riusciremo mai a garantire". Da qui, l’appello si amplia e tocca altri temi caldi, più volte portati all’attenzione dal comitato, convinto che la Madonnina potrebbe essere un ‘luogo di sperimentazione’. "Che fine ha fatto la famosa strada scolastica per cui c’era già un impegno di risorse? La zona a ridosso delle scuole elementari e medie – prosegue Costetti – è già predisposta naturalmente a una viabilità su misura per famiglie e studenti a piedi, senza bisogno di interventi e investimenti particolari".

Tutto il quartiere, insomma, avrebbe le caratteristiche per sperimentare un modello replicabile altrove sotto la Ghirlandina. "Resta irrisolto – sottolinea la portavoce del comitato – il passaggio selvaggio delle auto dai varchi aperti con la dismissione della ferrovia. Specialmente in via Uccelliera assistiamo quotidianamente al via vai di mezzi a velocità pazzesca. Il Comune ha comunicato che a breve installerà dei dossi, ma è impensabile risolvere il problema così. L’idea che un dosso sia sufficiente ad attuare una nuova mobilità sostenibile è vecchia e superata". Per proteggere i pedoni e convincere gli automobilisti a rallentare – conclude Costetti – "è necessario creare contesti protetti a ridosso di parchi e ciclabili, con segnaletica e arredi urbani funzionali. Chiediamo al Comune di avviare un vero dialogo e ascoltarci: basta con le promesse".

Vincenzo Malara