’Ecolab Fest’ per evitare sprechi: "Il riuso sarà protagonista"

Giornata dedicata ai temi del riuso e della sostenibilità quella di domenica prossima a Vignola. Dalle 16 alle 19, a lato del parcheggio di via Zenzano, nei pressi dell’ex macello, è infatti in programma l’iniziativa dal titolo "Ecolab Fest: esperienze di riuso e sostenibilità". Si tratta appunto di un pomeriggio dedicato alla scoperta di modi creativi e alternativi per evitare gli sprechi e dare nuova vita alle cose, organizzato dall’amministrazione comunale. Per l’occasione, saranno organizzati e si susseguiranno i seguenti eventi: laboratorio di riciclo creativo della carta a cura del Centro socio riabilitativo diurno "I portici", i racconti del cantastorie Maurizio Tonelli, le ricette del recupero con Sara Prati e Giorgio Rinaldi, il laboratorio di riuso nelle costruzioni con Adelmo Malavolta, suoni e musica con piatti, stoviglie e tegami in compagnia di Max Baldaccini e il laboratorio di riciclo creativo con il Ceas Valle del Panaro. Le attività del pomeriggio saranno accompagnate da un aperitivo, anche questo capace di dare nuova vita a drink & food. La partecipazione è gratuita e ad accesso libero. Le attività saranno proposte da esperti insieme alle associazioni del territorio coinvolte nel percorso di co-progettazione tra Comune di Vignola, Asp Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" ed enti del Terzo Settore, coordinato da Csv Terre Estensi, che si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’Ex Macello di Vignola. Per informazioni: exmacellospaziovitale@gmail.com. m.ped.