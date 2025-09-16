Ecologia e tutela del paesaggio. A lezione alla Scuola nel Parco

Sono stati ben 170 i partecipanti a La scuola nel Parco che si è svolta a Pavullo e a Sestola la scorsa settimana con una giornata esperienziale facoltativa. Tre giornate di un seminario formativo residenziale rivolto a docenti, dirigenti scolastici e amministratori del territorio del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano e della Riserva di Biosfera Appennino tosco emiliano. Il progetto prevedeva azioni di coordinamento, formazione e scambio tra istituzioni scolastiche, enti territoriali e Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano, ora inserito anche nella Banca progetti della Riserva di Biosfera Appennino tosco emiliano. Si configura come opportunità di mettere in rete tra loro scuole di diverso ordine e provenienza territoriale, l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano e la Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano. "Il seminario - spiega l’organizzazione - è incubatore, orientamento e premessa per l’attività annuale di progettazione e gestione autonoma, da parte dei docenti, di percorsi formativi e didattici nella maggioranza delle scuole pubbliche dell’area Mab Unesco Appennino tosco emiliano (Appennino reggiano, parmense, modenese, Lunigiana e Garfagnana)". I temi di queste giornate di Pavullo e di Sestola hanno spaziato dall’educazione alla sostenibilità, ecologia dell’ambiente, del paesaggio, della natura, della storia, dell’economia dei luoghi e del valore della relazione tra uomo e natura oggi e nel tempo. Il seminario propone ogni anno un aggiornamento sui contenuti attinenti i territori d’Appennino e la sostenibilità, il Parco e la riserva di biosfera Unesco, la declinazione dei Millennium Goals nella vita didattica quotidiana di ciascuna scuola, unitamente a contenuti più specificamente di tipo didattico, pedagogico, scientifico e culturale. L’iniziativa, nata nel 2008 dalla collaborazione tra CCQS e Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, si è sviluppata e ampliata in questi ultimi anni attraverso il contributo economico di due programmi: Laboratorio Appennino della Strategia Nazionale delle Aree interne Appennino reggiano, Biosfera &Scuola ideato da Regione Emilia Romagna e Network delle Riserve di Biosfera.

w. b.