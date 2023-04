Economia circolare "Rivoluzione differenziata Un nuovo mega impianto riciclerà la plastica rigida"

Superano i 30 milioni di euro i finanziamenti del Pnrr per i progetti ’modenesi ’ del Gruppo Hera. Di questi, quasi 20 milioni sono destinati al maxi programma di decarbonizzazione del trasporto pubblico locale e dell’industria, ovvero l’ormai noto impianto ad idrogeno sostenibile. Gli altri 9 milioni di euro consentiranno invece la realizzazione di interventi dedicati all’economia circolare e la maggior parte dei soldi (quasi 8 milioni) sono destinati al nuovo impianto all’avanguardia a livello europeo, che consentirà di recuperare le plastiche rigide, ovvero una vasta classe di polimeri che, nei normali impianti di riciclo delle plastiche non possono essere trattate. Il progetto in realtà richiederà in tutto investimenti per quasi 50 milioni di euro. Presso il nuovo impianto di Modena, che sorgerà nel polo industriale dove si trova anche il termovalorizzatore di Modena, i materiali subiranno un processo di upcycling che non si limita a riciclare il prodotto ma migliora le sue caratteristiche rendendolo nuovamente utilizzabile per lo scopo originario o per usi in settori in cui siano richieste caratteristiche anche superiori a quelle di partenza. Si tratta di un’evoluzione tecnologica di fondamentale importanza, perché la quasi totalità dei processi produttivi che necessitano di plastiche rigide di alta qualità oggi può approvvigionarsi solo di materiali vergini, ottenuti da fonte fossile. Nel domani, invece, lo stesso bene potrà essere prodotto a partire da materiale riciclato.

Sempre a proposito di economia circolare ( che favorisce la differenziazione dei rifiuti, il loro riuso e la rigenerazione della materia), quasi 1,4 milioni di euro saranno impiegati per il potenziamento delle stazioniecologiche modenesi: due saranno riqualificate; è inoltre prevista la realizzazione di un quinto centro di raccolta in città, per aumentare qualità e quantità della raccolta differenziata e supportare gli utenti nella corretta gestione dei propri rifiuti, soprattutto quelli che non hanno, con il porta a porta o tramite i cassonetti, una linea di raccolta dedicata come pneumatici, batterie; ma anche scarti voluminosi, come mobili e materassi.

"Le progettualità del Gruppo Hera sui territori serviti si sono aggiudicate significativi finanziamenti dal Pnrr, circa 190 milioni di euro complessivi, fondi che abbiamo il dovere e l’onore di mettere a servizio delle comunità che serviamo – afferma Orazio Iacono (nella foto), amministratore delegato del Gruppo Hera – Il caso di Modena è esemplare, in questo senso: gli oltre 30 milioni di euro ottenuti finora dal Pnrr, a vario titolo, serviranno a finanziare progetti che aiuteranno a cambiare il volto della città, a renderla più pronta per le sfide che il futuro già ci sta prospettando. Inoltre, si inseriscono in un quadro più ampio di investimenti che abbiamo previsto nel nostro Piano industriale quinquennale, sempre con lo stesso fine: promuovere l’economia circolare e l’efficienza energetica e accelerare la transizione ecologica, garantendo qualità e continuità dei servizi, anche in situazioni complesse determinate dai sempre più frequenti mutamenti climatici".

"Questi investimenti, che si aggiungono a quelli attivati direttamente dal Comune con circa 75 milioni di contributi del Pnrr, rientrano nella strategia di rendere la città ambientalmente più sostenibile – sottolinea il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli – Il potenziamento dei centri di raccolta è stato sollecitato recentemente anche dal Consiglio comunale e il progetto sull’idrogeno è parte di una strategia più complessiva condivisa anche con la Regione, con Unimore e Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile. Gli investimenti di Hera, inoltre".