Economia e felicità, un sogno?. Incontro con Leonardo Becchetti

Carpi si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Felicità con un appuntamento promosso dalla Fondazione Casa del Volontariato, nell’ambito del progetto del ‘Museo della Felicità’, insieme ad associazione per la RSI, Rete Welfare Territoriale-Aziendale dell’Unione delle Terre d’Argine e GIORNIfelici: un incontro pubblico, aperto a tutta la cittadinanza, sul rapporto tra economia e felicità delle comunità. ‘Economia e felicità. Sogno o possibilità? Pensare un’economia attenta al benessere della comunità’: questo il titolo dell’evento che si terrà alle 17.30 al Polo Universitario di via Corbolani a Carpi, vedrà la partecipazione di vari ospiti, tra i quali l’economista Leonardo Becchetti, docente di Economia politica presso l’Università di Roma Tor Vergata. Insieme a lui, ci sarà Andrea Cavallini, rappresentante dell’associazione per la Responsabilità Sociale d’Impresa di Modena. Giulia Albano, esperta GIORNIfelici, modererà l’ingresso nella mappa dei ‘Luoghi Generativi di Felicità’ di Carpi di due imprese, AIMAG e Coop. sociale ‘Il Mantello’.