Economia montana, le eccellenze in mostra

Al via la 23ª edizione della Fiera dell’Economia Montana di Pavullo, evento che si svolgerà dal 12 al 15 giugno con oltre 120 aziende espositrici del territorio e persino provenienti dall’estero.

Particolare attenzione, come sempre, è riservata ai settori chiave dell’economia montana, come la zootecnia, l’agricoltura, la lavorazione del legno, l’artigianato alimentare e la filiera del grano. Saranno proposte dimostrazioni, laboratori, incontri tematici e attività didattiche, pensate per coinvolgere i professionisti del settore, le famiglie e i visitatori curiosi. Una quattro giorni, con oltre 40 anni di vita, sorta per valorizzare il tessuto economico e produttivo della montagna modenese, una vetrina prestigiosa per mostrare le eccellenze, raccontare le trasformazioni e progettare il futuro. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, l’evento ha attratto oltre 30mila visitatori, una rinascita il cui merito va anche alla SGP Srl che dal 2023 ha assunto la guida e l’organizzazione dell’evento.

Questa edizione vede l’ampliamento del 30% delle aree espositive dedicate alle eccellenze del Frignano che permetterà di scoprire le ultime innovazioni in ogni settore: dalle macchine agricole, alle attrezzature per il giardinaggio, ai settori del tempo libero, ai servizi tecnologici per la casa, al food tradizionale, alla meccanica. Un occhio di riguardo è riservato alle famiglie: la fiera accoglie visitatori di ogni età con una ricca offerta di eventi collaterali e un grande luna park che farà la gioia dei più piccoli. "Questa Fiera riunisce tutta la montagna – dichiara il sindaco di Pavullo Davide Venturelli -. É una grande occasione per raccontarsi, per mettere in bella mostra quanto di più interessante il nostro territorio può offrire".

"Questa edizione – aggiunge Lorenzo Checchi, presidente dell’Unione dei Comuni del Frignano – conta un incremento di espositori delle aziende del luogo, dato significativo per la crescita della filiera locale". E il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Alessandro Monti: "Sono felice e orgoglioso di poter accogliere di nuovo sul nostro territorio, con la collaborazione dell’Unione dei Comuni del Frignano, la storica Fiera dell’Economia Montana, un fiore all’ occhiello a livello regionale nel mondo fieristico per il comparto agricolo e punto di incontro unico per tutto il territorio montano".

w. b.